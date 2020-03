Gjenåpner gjenbruksstasjoner

Strakstiltak for serveringsbransjen og gjenåpning av gjenbruksstasjoner er blant nyhetene fra Oslo kommune.

Publisert: 30.03.2020 kl 19:20

OSLO: Oslo kommune justerer ned forventet omsetningsavgift for alkohol for 2020 med 50 prosent. Kommunen tilbyr også utsettelse av innbetalingsfristen av avgiften til 1. september for både salgs- og skjenkesteder.

Nytt siste døgn

Oslo kommune med strakstiltak for serveringsbransjen

Bilbaserte gjenbruksstasjoner åpnes igjen 1. april

Strakstiltak for serveringsbransjen

Oslo kommune har stor forståelse for at de innførte smitteverntiltakene har stor innvirkning på inntjeningen i serverings- og skjenkebransjen, og at disse virksomhetene går svært vanskelige økonomiske tider i møte når inntekter reduseres eller forsvinner.

– Som et strakstiltak vil kommunen nedjustere forventet omsetningsavgift for alkohol for 2020 med 50 prosent for alle skjenkesteder. I tillegg utsettes innbetalingsfristen av avgiften til 1. september for både salgs- og skjenkesteder, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

De som allerede har innbetalt omsetningsavgiften for 2020, vil få tilbakebetalt 50 prosent. Dersom 50 prosent viser seg enten å være for lavt eller for høyt i forhold til faktisk omsetning, vil dette bli avregnet og fakturert i 2021. Omsetningsavgiften er lovpålagt og kommunen har derfor ikke anledning til å fjerne denne. Kommunen har imidlertid anledning til å utsette fristen og redusere forskuddsbetalingen.

– Jeg vil også få skryte av bransjen. De har tatt ansvar og er med på dugnaden, vel vitende om at virksomheten deres går svært vanskelige økonomiske tider i møte når nå inntektene forsvinner. Det er åpenbart at omsetningen vil gå ned i år for serveringsstedene og det er derfor ikke rimelig at Oslo kommune krever inn avgift ut fra fjorårets omsetningstall, sier Evensen.

Bilbaserte gjenbruksstasjoner

Gjenbruksstasjonene på Grønmo, Haraldrud, Smestad, Grefsen, Ryen og Bygdøy hageavfall åpner igjen 1. april. I første omgang er de åpne mandag til fredag fra kl. 10:00–17:00.

– Vi stengte gjenbruksstasjonene for to uker siden fordi smitterisikoen da var for stor. Den tida har vært brukt godt, og nå har vi funnet en løsning som gjør at vi likevel kan holde åpent. Kapasiteten på gjenbruksstasjonene blir lavere enn før stengingen, og åpningstidene blir kortere. Jeg har tillit til at folk respekterer smittevernrådene, slik at vi ikke trenger å begrense tilgangen igjen. Mange bruker tiden hjemme til å rydde og trenger et sted å levere avfallet sitt. Samtidig skal vi ivareta tryggheten til både kunder og ansatte, sier byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG).

For å overholde reglene om avstand mellom mennesker inne på stasjonene, kan bare noen få biler slippes inn av gangen. Konsekvensen av dette vil trolig være lange køer, og vi håper at de besøkende har tålmodighet og tar hensyn til disse reglene. For å unngå lange køer oppfordrer vi alle til å vurdere hvor viktig det er å levere avfallet akkurat nå. Utsett gjerne besøket til gjenbruksstasjonen til senere.

Risikoreduserende tiltak:



- All ombruksaktivitet holdes stengt

- Ikke salg av Oslokompost på gjenbruksstasjonen for å begrense kontakt og unngå bruk av betalingsterminaler

- God avstand mellom kunder og ansatte til enhver tid.

