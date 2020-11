«Gi Husebyskogen vern og en forvaltningsplan»

Husbyskogen er igjen under stort press. Det er på høy tid at gjenstående naturområde gis vern og ivaretas på en forsvarlig måte, mener innsenderne

Husebyskogen er et mye brukt friområde mellom bydeler preget av høy fortetting, der grønne områder forsvinner mer og mer. Mærradalen er nasjonalt viktig naturområde, mens deler av Husebyskogen regionalt viktig. Hele området er viktig for rekreasjon og naturopplevelser.

Husebyskogen er også viktig for dem som ikke kan tale sin egen sak – planter og dyr. Artsmangfoldet er under stort press, både globalt og lokalt, og reduksjon av arter regnes nå som en trussel mot miljøet på linje med CO2 i atmosfæren. https://www.sabima.no/hva-er-naturmangfold/

Venstre mener derfor at det er på høy tid at det utarbeides en verne- og skjøtselsplan for det resterende området, for å ivareta dyre -og planteliv, og bevare skogen som et godt sted for rekreasjon for Oslos innbyggere.

Forsvarsbygg,som forvalter området, har som statlig aktør et særskilt ansvar for å leve opp til Stortingets og Regjeringens mål om bevaring av natur. Også Oslo kommune som regulerings- og tilsynsmyndighet må engasjere seg for å sikre dette viktige området for fremtidige generasjoner.

Dessverre har natur i Husebyskogen lidd store tap de siste årene. Nylig har Forsvarsbygg gjort store inngrep i skogen med hogst og rydding av skog og småskog. Før ambassadeutbyggingen hadde Husebyskogen over hundre registrerte fuglearter, hvorav mange rødlistede. Nå er hekkeplasser rasert og livsgrunnlaget for mange av fuglene er forsvunnet. Annet biologisk mangfold, som variert varmekjær løvskog, er ødelagt og fjernet flere steder. Uønskede arter som kanadagullris fortrenger annen og mer sart vegetasjon.

En stor del av skogsområdet er allerede utbygget som ambassadeområde, og nytt administrasjonsbygg for Vann – og Avløpsetaten tar nå en diger jafs av arealet, til fortvilelse for mange. Høegh Eiendom har store utbyggingsplaner rundt FO-bygget. Oslo kommune må stanse Høegh Eiendoms planer om å bygge i grøntarealer.

Det haster å stanse ødeleggelser og gjøre tiltak for vern slik at Husebyskogen kan fortsette å være tilholdssted for både mennesker, dyr og planter – til berikelse for oss alle. Vi kan håpe at Miljøpartiet de Grønne i byråd snart våkner opp og begynner å bry seg om det grønne.

Astrid Seeberg, Vestre Aker Venstre

Margrethe Geelmuyden, Ullern Venstre