– Gi folk en sjanse på din arbeidsplass!

Om Sens:

Sens er en kompetansebedrift med et bredt tilbud innenfor arbeidsinkludering. Bedriften ble etablert i 1966, og gjennom 50 år har vi gitt et tilbud om arbeidsrettet oppfølging til mennesker som står utenfor arbeidslivet. Vi samarbeider med NAV og andre virksomheter med et felles mål om å få flest mulig personer ut i det ordinære arbeidsliv.

Sens Gruppen er organisert i en konsernmodell hvor Sens Eiendom AS, Sens Utvikling AS, Sens Arbeidsinkludering AS og Emploi er konsernets datterselskaper. Sens Gruppen AS er morselskapet hvor fellestjenester og administrasjonen er plassert.

Sens Eiendom AS er eier av bygget hvor Sens Gruppen, enkelte avdelinger og hovedkontoret holder til.

Sens Utvikling AS er leverandør av anbudsutsatte tiltak. Sens Utvikling har også ansvar for å utvikle og levere tjenester for hele Sens Gruppen, og jobber utstrakt mot regionalt næringsliv.

Sens Arbeidsinkludering AS er leverandør av de forhåndsgodkjente arbeidsrettede tiltakene AFT og VTA. Sens Arbeidsinkludering tilbyr også logistikktjenester og har flere kunder innen ordrebehandling, utsendelser og manuelt pakkearbeid.