Generøse gaver bidrar til at HTK kan fornye anlegget

Da Holmenkollen Tennisklubb i fjor høst fikk den tøffe beskjeden om at drømmen om nytt anlegg på Midtstuen brast, måtte de legge en ny plan. Anlegget i Bjørnveien har forfalt i mange år i påvente av en avklaring om fremtiden. Men nå skjer det ting, blant annet på grunn av midler fra Eckbos Legat og private gaver.

Publisert: 20.09.2021 kl 15:05

GRESSBANEN: Det var i fjor høst det endelig ble klart at et flertall i bystyret sa nei til HTKs plan om å bygge nytt tennisanlegg på Bautatomten på Midtstuen. Dermed måtte de også skrinlegge planene om å selge anlegget i Bjørnveien ved Gressbanen, som består av syv tennisbaner og klubbhus.. Her er det også boble over to baner i vinterhalvåret.

Nedslitt anlegg, stort etterslep

I mer en ti år har klubbens styre jobbet knallhardt for å få til flytting til Midtstuen. Det så da også lyst ut lenge, ettersom et stort flertall i bystyret var positive til planen i 2017, helt til Arbeiderpartiet, MDG og SV snudde i saken i fjor høst.

HTK har brukt mye tid og ressurser på å planlegge det nye anlegget, og vedlikeholdet av anlegget i Bjørnveien, som har ligget der siden 1936, har lidd under dette.

– Her har vedlikeholdet ligget bakpå i minst 10 år, fordi vi har planlagt andre ting. Nå har vi besluttet å ruste opp anlegget, og da er det mye å ta tak i, sier styreleder Lars Erik Helbek.



De syv banene hadde ikke vært gjennom en real opprustning siden 1968, og både banedekke, kanter, murer og gjerder har sett bedre dager.

Også klubbhuset, som også ble bygd i 1968, er slitent, blant annet et tak som slett ikke er tett.

– Her har det vært mange lekkasjer, bekrefter Inger Bjerke, daglig leder i klubben. Hun forteller at det er mye å ta tak i når man nå ser for seg at klubbhuset nå skal brukes i mange år fremover.

Firmaet Sportsconcept har allerede lagt om to hardcourtbaner som skal brukes i boblen på vinterstid. Nå er de i gang med å fornye grusbanene. Foto: Sportsconcept

Opprustningen er i gang

Når Akersposten er på besøk på anlegget, er allerede de to første banene lagt om med nytt dekke. De to banene som ligger foran klubbhuset, brukes til innendørsspilling under boble om vinteren. Der er det nå lagt et nytt Plexipave-dekke (softcourt). Her har man gått grundig til verks og gjort alt etter boka.

– Dette er baner av US Open-kvalitet, sier Heibek.

De fem resterende banene skal få nytt grusdekke, av typen Red Plus, og denne jobben er nå i gang. Da legger man også om banene fra bunn av, og legger et syntetisk dekke, tennisgrus oppå.



– Det er omtrent som å spille på vanlige grusbaner, men det er store fordeler med disse banene. Dreneringen er veldig god, noe som gjør at man kan spille på banene like etter at det har regnet. Det gjør at banene kan brukes mye mer enn vi bruker grusbanene i dag. Dermed blir kapasiteten høyere, og det blir mer forutsigbart, sier Heibek.

Disse banene er også langt enklere å sette i stand på våren, og man kan i prinsippet spille også når det er tilnærmet vinterlige forhold.

Økonomisk knekk

Holmenkollen TK har brukt rundt 4,5 millioner kroner på arbeidet med å planlegge anlegget som aldri ble noe av på Midtstuen. Nå står klubben igjen med et nedslitt tennisanlegg og med et lån på rundt 3,5 millioner kroner. Dette er dog efter HTK er ferdige med all oppussing.

Flere politikere har vært inne på at klubben bør få erstatning for noen av millionene de har brukt, blant annet fordi de i mange år fikk positive signaler fra alle partier unntatt Rødt. Styreleder Heibek håper fremdeles at det kan la seg gjøre.

Det er mye som bærer preg av at det er lenge siden det gjort en oppgradering på banene på HTK: Men nå skjer det ting. Foto: Fredrik Eckhoff

Økonomisk hjelp

Nå må klubben jobbe videre med den situasjonen de er i, milliongjeld og store behov for oppgradering av anlegget. De gleder seg da stort over at klubben har fått økonomisk hjelp fra for eksempel Eckbos Legat og privatpersoner.

Blant annet har man i en av veiene i nabolaget nærmest «sendt hatten rundt» og samlet inn et betydelig beløp, som bidrar godt til opprustningen av banene.



Et betydelig beløp har også Eckbos Legat kommet opp med. Styreleder i legatet, Richard Arnesen, forteller at at de har gitt støtte til en av banene.

– Vi støtter gjerne prosjekter i nærmiljøet, og Eckbo selv var jo veldig interessert i sport. Han bodde rett her borte og kunne se ned på tennisanlegget i Bjørnveien, sier Arnesen og peker opp mot Villa Eckbo, som ligger på en høyde like mellom Gressbanen og Midtstuen.

– Vi er umåtelig takknemlig for dette store bidraget, sier styreleder Heibek.

Fremdeles krise på vinterstid

Med syv baner med nye og bedre dekker, kommer HTKs medlemmer til å få et langt bedre tilbud i sommersesongen, og sesongen vil i praksis vare kanskje fra mars til november.

– Men hva med innendørsspill? Her blir det fremdeles bare to baner i en boble?



– Ja, sier Heibek. – Og det er vinteren som er krise for oss.

Det var nettopp innendørssesongen som var hovedårsaken til at de ønsket å bygge nytt anlegg på Bautatomten. Her skulle det være seks baner inne, liggende under bakkeplan. Da ville klubben kunne tilby like stor kapasitet vinter som sommer.

– Med nytt dekke på grusbanene kan vi få en lengre utendørssesong, men om vinteren blir kapasiteten like dårlig som den har vært. Det betyr at vi fortsatt må kjøre barn og ungdommer på kryss og tvers av byen, til trening på OTA (Oslo Tennisarena på Hasle, red.anm.), sier han. – Det blir mange biler bort dit hver eneste dag. Det er ikke særlig miljøvennlig, og det går med mye ekstra tid.

– Dårlig kapasitet innendørs betyr også at det fortsatt vil være lange ventelister for å spille tennis, sier Inger Bjerke. Hun merker godt til at vi er inne i en tennisboom, hvor «alle» vil spille, men ikke alle får muligheten.

Løfte om alternativ

Under bystyrets behandling av saken i november 2020 ble det sagt at byrådet ville se etter andre mulige tomter for HTK, og klubben håper at politikerne husker løftet de ga. En tennishall trenger ikke å ligge samme sted som utendørsbanene.

– Vi er vant til å kjøre til OTA på Hasle, så det kan gjerne være litt unna, sier Heibek. Han nevner Himstadjordet på Bogstad, som har vært foreslått. Selv om det er et stykke unna Bjørnveien, ligger det i samme bydel.