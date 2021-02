– Det er veldig mange sultne der ute nå, mange har ikke spist på flere dager

– Jeg smurte vel rundt 50 matpakker i går kveld, sier sørkedølen Marit Bjørnholt Skogstad, odelsjente, mamma, fulltids frisør og gateengel. Døgnet må ha noen ekstra timer på lur for henne.

SØRKEDALEN/BESTUM: Odelsjenta fra Vestre Venner gård – den siste på venstre hånd før Skansebakken, ja – kjeder seg aldri. Det kan fastslås med én gang.

Gardsliv

Marit og mannen Per Morten flyttet «hjem» til gården og inn på Stabburet for 19 år siden, etter 15 år på Oppsal. Her bodde de et par år mens Per Morten, som er tømrer, bygget huset deres på fritiden.

Og der har de bodd siden, med sine to døtre. Marits foreldre bor i kårboligen, mens Marit og Per Morten tok over odelen for seks år siden.



– Gårdsdriften krever selvfølgelig en del arbeid, med høyonn, vedhogst, rydding og vedlikehold, men vi har ikke angret et sekund på at vi flyttet «hjem». Det er en livsstil å bo på gård, og man venner seg til at det alltid er noe som skal gjøres.

– Elsker faget mitt

Odelsjenta er selvstendig næringsdrivende og har jobbet fulltid som frisør i 35 år – de siste 23 årene i en veldig hyggelig, liten salong på Bestum. Selv om den ligger godt gjemt i sokkeletasjen i en boligblokk, finner mange veien til Marit og hennes mannlige kollega.

– Jeg elsker faget mitt og får masse energi fra trofaste og fornøyde kunder. Men vi har plass til flere, både kollega Bjørnar og jeg, sier Marit, mens hun desinfiserer og gjør klart for neste kunde.



– Det blir selvfølgelig en del ekstraarbeid under pandemien, men jeg er bare så glad for at vi får holde åpent!

Marit og Per Morten.

Vask-og klipp hos =Oslo

Det er ikke bare i salongen Marit har fornøyde kunder. De siste tre årene har hun brukt mye av «fritiden» sin på å dele ut mat til rusavhengige i Oslo. Og på å klippe og vaske hår og skjegg til den gruppen som nok setter aller mest pris på det.

– Jeg kom i kontakt med Petter Uteligger og la frem ønsket mitt om å klippe rusavhengige. Det ble tatt imot med åpne armer av Petter og hans team. Responsen var også enorm blant rusavhengige da tilbudet om vask og klipp hos =Oslo ble kjent. Det var helt fantastisk.

– Jeg husker veldig godt en av de første som fikk en god vask og klipp, han kikket litt beskjemmet opp på meg og sa at «hvis jeg begynner å grine nå så er det bare fordi ingen tatt i meg på veldig lenge». Slike meldinger setter spor. Nå har jeg fast vask- og klippedag hver annen måned hos =Oslo, og det er under disse «frisørtimene» de beste og ærligste samtalene kommer, sier Marit.

Til daglig jobber Marit som frisør på Bestum.

– Alle fortjener litt luksus

Hun har alltid hatt et ønske om å bidra med noe der det trengs mest, og da den eldste datteren for noen år siden flyttet ut, var tiden inne. Som den handlingens kvinne hun er tok Marit kontakt med lokale matbutikker og meldte seg til tjeneste for Gateteamet, som deler ut mat hver onsdag i hovedstaden vår.

– Jeg har seks-syv faste butikker som ringer når de har mat, frukt og godteri til overs, så da henter jeg det de måtte ha og lager matpakker – skikkelig gode matpakker, jeg sparer ikke på pålegget for å si det sånn! Alle fortjener litt luksus av og til.

Marit ler. Hun koser seg med å lage disse matpakkene, og vi snakker om store antall.

– Jeg smurte vel rundt 50 matpakker i går kveld, og i tillegg til matpakkene lager jeg ofte supper og annen næringsrik varmmat. Det er så utrolig hyggelig når vi kommer på vår EL-lastesykkel til våre faste møteplasser. Vi blir tatt imot med åpne armer og masse glede. Det er virkelig så mange nydelige personer blant byens rusavhengige.

Når Marit sier «vi» inkluderer hun sin nabo, tyske Hilke Tzschoppe, som nå er fast partner på byrundene.

– Det er et veldig hyggelig samarbeid, vi smører matpakker sammen og sykler i vei. Hilke startet med dette for å lære seg norsk, og hun gjør en strålende innsats både med språk og matutdeling. Dette samarbeidet ønsker vi å fortsette under navnet Gateengler, sier Marit.

Vestre Venner gård, langt inne i Sørkedalen.

Korona.stengte hjelpetiltak

Nå under pandemien har det vært ekstra tøft for byens rusmisbrukere, og mange tilbud har måttet stenge - blant annet Gateteamet, Stiftelsen Petter Uteligger og Vaffelgutta. Marit og Hilke har derimot hentet, tilberedt og delt ut mer mat enn noen gang.

– Det er veldig mange sultne der ute nå, og behovet for mat er stort! Mange har ikke spist på flere dager. Derfor har vi startet opp på privat basis. Vi har inngått avtaler slik at vi kan få levere mat fast til Marita-kafeen, Blåkors, 24 sju-varmestuene til Frelsesarmeen og til flere hospits. Dette gjør vi nå mange dager hver uke, og det er ingen tvil om at det er svært kjærkomment.

Det er heller ingen som helst tvil om hva Marit og Hilkes fantastiske innsats betyr for de som har det aller tøffest denne vinteren.