Garantert korona-frie skjerf varmet ekstra

Litt ekstra skeptiske var folk denne gangen til å motta noe varmende helt gratis, men skjerfene hadde vært i karantene.

Publisert: 03.11.2020 kl 10:35

SKØYEN: – Mange opplever tiden før jul og selve julen som en smertelig påminnelse om ensomhet, brutte familierelasjoner og fattigdom, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal på organisasjonens nettside.

Det er bakgrunnen for at Kirkens Bymisjon hver høst har sin oransje skjerf-kampanje. Tusenvis av ildsjeler har i sommer og høst strikket oransje skjerf, og mandag morgen ble skjerfene delt ut.

Ved Skøyen stasjon sto hele 24 frivillige, blant annet fra Ullern frivilligsentral, Skøyen aktivitetssenter, Ullern videregående skole og bydelsadministrasjonen. Mange har strikket, og nå var det tid for å dele ut skjerfene, sammen med klementiner.

Skjerf i karantene

Rundt 200 skjerf bidro til å varme folk litt ekstra på denne dagen i starten av november. Med korona-restriksjoner måtte det bli en litt alternativ måte å dele ut på.

– Vi delte ut skjerf som vi hadde rullet sammen som en høyball. Når vi ikke kan være i nærkontakt med hverandre, kan skjerfene være det i stedet, sier leder for Ullern frivilligsentral, Esther Marie Lier. Frivilligsentralen drives av Kirkens Bymisjon, i samarbeid med Bydel Ullern.

– Skjerfene hadde vært i karantene i minst 10 dager, så de var garantert korona-frie, sier Lier, som likevel innrømmer at folk var litt ekstra skeptiske til å ta imot skjerf i år.

– Noen tror jeg at vi prøver å selge dem noe, mens andre er redde for å ta imot på grunn av korona. Men jo lenger vi sto der, jo mer åpne ble folk, sier Lier. – Det viktigste med årets aksjon er at vi oppfordrer folk til å bære skjerfet som de nå enten har fått eller strikket til seg selv, i solidaritet for et varmere samfunn.

(Saken fortsetter under bildet.)



24 frivillige på plass for å bidre til et varmere samfunn på Skøyen mandag morgen.

Kontrastfylt førjulstid

Det er fjerde året på rad Ullern frivillighetssentral sammen med gode samarbeidspartnere gjennomfører aksjonen med de oransje skjerfene.

– Alle har strikket for et varmere samfunn, sier Lier, som forteller at aksjonen samtidig er som et kickoff for Kirkens Bymisjons kampanje «Gled en som gruer seg til jul».

Kirkens Bymisjon skriver om kampanjen: «Julen er en gledens tid. Men også kontrastfylt. Tradisjonene er sterke, gleden er stor – men ikke for alle. For mange er julen en tid full av kjære tradisjoner. Familie, raushet og måltidsfellesskap er ord som beskriver julen for mange. Vi i Kirkens Bymisjon vet at for noen er det helt andre ord som beskriver julen. Den er en smertelig påminnelse om det som kunne ha vært. Å se og høre om andres julehøytid kan gjøre vondt.

Les mer om kampanjen her