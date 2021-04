Arbeiderpartiet i rådhuset ville ikke gå inn for en prosess, som innebærer regulering av veiskulder i Sørkedalen til sykkelvei. Det får partikolleger til å reagere.

Publisert: 28.04.2021 kl 07:50

SØRKEDALEN: Arbeiderpartiet i bystyret sa nei til å åpne opp for regulering av sykkelvei på veiskulderen i Sørkedalen. Nyvalgt leder av Vestre Aker Arbeiderparti, Signe Horn, stiller seg uforstående til holdningen til sine partikolleger i rådhuset.

Snirklete formuleringer

- Jeg skjønner ikke hvorfor Arbeiderpartiet ikke følger opp en sak som er så viktig for så mange i dette området. Det er med hjertet i halsen jeg daglig ser kampen om plassen i denne veien mellom bilister, syklende, rulleskiløpere og ridende. Jeg forventet at bystyregruppen skulle gå for å finne en løsning så raskt som mulig. I stedet for å starte med si at «dette skal vi få til», så starter de i feil ende med alle vanskelighetene og forbehold knyttet til et slikt prosjekt, pakket inn i snirklete formuleringer som ingen skjønner noe av, sier en tydelig oppbrakt Horn, etter at reguleringsforslaget ble nedstemt i bystyret.

Se forbi forbeholdene

Hun forstår at et slikt prosjekt er krevende, men at det må ikke stå i veien for å være løsningsorientert.

- I vårt partiprogram for Vestre Aker Arbeiderparti har vi tatt inn å utvikle sykkelvei på veiskulderen i Sørkedalsveien, fra Peder Ankers plass til Skansebakken. Nå tar vi kontakt med Arbeiderpartiets bystyregruppe og det minste vi kan forvente er en intensjonserklæring på at dette vil Arbeiderpartiet få til og at det settes skikkelig fart på prosessen. Nå må vi klare å se forbi alle forbeholdene og jobbe aktivt for å få til en regulering som ivaretar sikkerheten for brukerne.

Vil henge på

Hun viser også til hvor ønsket en slik løsning er for alle brukerne av dette området, ikke minst alle idrettslagene som har støtter forslaget om regulering.

- Dette handler ikke bare om sikkerhet. Det handler også om folkehelse i byen mellom fjorden og marka. Her kan vi legge til rette for alle dem som søker marka, om det er med bil eller sykkel. Det er et sterkt ønske om dette i befolkningen, i motsetning til mange av de sykkelprosjektene som møter lokal motstand i selve byen. Da er det desto merkeligere at mitt eget parti i bystyret ikke vil gi støtte til denne saken. Jeg er et et lojalt partimedlem, men i denne saken vil både jeg og lokallaget mitt henge på, til en reguleringsprosess med formål sykkelvei på veiskulder blir realisert, avslutter Horn.

