Akersposten kunne i oktober 2019 gledelig konstatere at pengene til bygging av gang- og sykkelveien i Griniveien var på plass og med ferdig regulering kunne arbeidet i prinsippet starte.

11.11.2020

RØA: Litt over et år senere kontakter så Akersposten Statens Vegvesen, som står for finansiering, prosjektering og utbygging av gang- og sykkelveien. Det var altså i fjor at Akersposten kunne bringe nyheten: Nå kommer gang- og sykkelvei i Griniveien

Ikke plass

Reguleringsplanen for gang- og sykkelveien ble vedtatt av bystyret allerede i 2015 og på Bærumssiden var sykkelveien frem til broen over Lysakerelva klar høsten 2018. Nå gjensto biten i Griniveien mellom broen og Røakrysset, som også skulle få fortau til gående. Flere steder må barn og voksne krysse den sterkt trafikkerte Griniveien for å nå det smale fortauet på andre siden.

Hva er så status for prosjektet og når kan vi vente at en gang- og sykkelvei står klar?

Planleggingsleder i Statens vegvesen, Thorstein Hymer, kan informere om at prosjektet er forsinket.

- Det er flere grunner til dette. Hovedgrunnen er reguleringsplanen vedtatt av bystyret i 2015. Det er rett og slett ikke plass til å bygge det planlagte anlegget. Det vil gå for tett på husene som ligger langs veien. Selv om det ser bra ut på kartet, er det vanskelig å gjennomføre. Vi er i dialog med Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten for å se på andre varianter av gang og sykkelvei, som ikke er like arealkrevende innenfor det regulerte arealet, sier Hymer.

Smalere løsning

I reguleringsvedtaket var det planlagt sykkelvei med fortau, med fysisk skille mellom sykkelvei og fortau.

- Vi planlegger nå en smalere løsning, uten å skille sykkelvei og gangvei med kantstein. Vi ser på en løsning tilsvarende den på Bærumsiden. Hvis alt går etter planen vil det være mulig å starte opp arbeidet neste år. I og med at vi holder oss innenfor det avsatte arealet i reguleringsplanen, håper vi å få vedtatt en ny plan gjennom dispensasjoner. I prosjektet inngår også å opparbeide en bedre løsning på andre siden av Griniveien, med et bredere fortau, sier Hymer.

