Gammel telefonkiosk har fått en helt ny funksjon

Flere gamle telefonkiosker har fått et helt nytt bruksområde. Det gjelder blant annet telefonkiosken ved Skøyen stasjon og i Frognerparken.

15.06.2020

SKØYEN/FROGNERPARKEN: 100 vernede telefonkiosker rundt omkring i Norge blir lesekiosker hvor innbyggerne kan finne bøker og dele gode leseopplevelser med andre. Sparebankstiftelsen DNB og Foreningen !les står bak prosjektet. Nå åpner fire nye lesekiosker i hovedstaden.

En av disse er altså telefonkiosken som står rett utenfor stasjonsbygningen på Skøyen.

Korona-utsatt

Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen !les støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet består i å fylle 100 vernede telefonkiosker med bøker og litterær aktivitet for å gjøre litteratur og gode leseopplevelser lett tilgjengelig for det norske folk.

Sparebankstiftelsen DNB har inngått en avtale med Telenor om å få benytte disse 100 ikoniske, vernede telefonkioskene de neste ti årene. Foreningen !les skal fylle lesekioskene med bøker og oppfordrer til at folk kan «gi en bok – ta en bok».



– Vi er svært glade for at vi nå har kommet i gang med nye åpninger av lesekiosker, etter at koronasituasjonen førte til at vi måtte sette åpningene på vent, sier Vibeke Røgler.

Ferie er lesetid

Lesekioskene som nå er gjort tilgjengelig for publikum, står på Bjerke, i Vigelandsparken, på Skøyen stasjon og ved Oslo rådhus. Nå er sju av til sammen tjue lesekiosker åpnet i Oslo, og i løpet av sommeren vil også lesekiosken på Rådhuskaia ved Skur 28 gjøres tilgjengelig for publikum.

Det er ikke bare i Oslo det er åpnet nye lesekiosker. Lillehammer og Trondheim fikk nylig sine første lesekiosker, og torsdag og fredag denne uken står Fredrikstad og Røros for tur. Når sommeren tar til vil i alt tretti lesekiosker i Norge være klare for besøk.

– Med norgesferie for døren er mulighetene nå mange for å kunne finne lesestoff for hele familien på veien, avslutter Røgler.



