Fullt trøkk på byggeplassen

Ikke all næringsvirksomhet har stoppet under virus-krisen. I byggebransjen går mye av arbeidet nesten for fullt. På Lilleaker synes dette tydelig med prosjektet Schlägergården Hage, hvor fire boligblokker med til sammen 69 leiligheter fortsetter å skyte i været. Prosjektleder Owe Holm i entreprenørfirmaet Hent takker spesielt sine polske og portugisiske arbeidere for det – og alle sine norske.

Publisert: 02.04.2020 kl 09:15

Det er full aktivitet på de nye blokkene i prosjektet Schlägergården Hage på Lilleaker. 35 mann er i sving. 18 av dem er polakker og portugisere som har valgt å bli i stedet for å returnere til hjemlandet sitt under korona-krisen.

LILLEAKER: – Vi sto overfor en utfordring da bestemmelsene om karantene trådte i kraft. Vi har polske og portugisiske arbeidere her, som gikk i en rotasjon med hjemlandet. Men med karantenebestemmelsene ville jo ikke dette gå. Heldigvis gikk arbeiderne med på å bli værende og ikke reise hjem i rotasjon – og dermed kunne alt av betongarbeide fortsette som før, sier Holm.

– Ni timers arbeidsdag er standarden for arbeidere i rotasjon mellom Portugal og Norge. Dette kan bli en utfordring når arbeiderne har arbeidet maks antall timer de har lov til å arbeide på et år i Norge. Dette blir jo en konsekvens av at rotasjonen er stanset.

– Vi var litt bekymret for påske hvorvidt de ville reise hjem. Påske er en viktig høytid både for polakkene og portugiserne, men alle har vagt å bli. Det er vi selvsagt svært glade for, sier han.



– Vi har rundt 35 mann i sving her. 18 av dem fra Polen og Portugal, mens resten er norske fagfolk som selvsagt ikke har hatt noen av disse rotasjonsutfordringene til andre land. Dermed har vi kunnet opprettholde tett opp til normal drift, og vi er i god rute i forhold til fremdriftsplanen, sier Owe Holm.

Forholdsregler innendørs

– Så det er ingen smitteproblematikk hos dere?



– Ikke utendørs, men vi har tatt nødvendige forholdsregler innendørs med flere kjøleskap og toaletter for hvert fag, utstrakt tilgjengelighet av antibac og dispensere – og god avstand mellom alle i spiserommet. Alle møter i prosjektledelsen foregår via video, sier Holm, som forøvrig kan fortelle at alle Hents byggeprosjekter rundt i landet er i aktivitet.

Det gjelder også byggearbeidene på Røa Torg, som Akersposten skrev om onsdag. Der er det også byggeaktivitet, om enn noe forsinket.



Kan blir forsinket

Øyvind Arntsen, direktør for plan og prosjekt i Mustad Eiendom, som står bak Schlägergården Hage, sier det slik til Akersposten: – Vi er veldig glad for at vi kan opprettholde tilnærmet normal produksjon av prosjektene våre. Her handler det jo også om mennesker som har en jobb å gå til, og som er avhengig av en inntekt.

– Mange taper mye penger for tiden. Det er derfor godt å se at noe fungerer som normalt, og at det er lagt opp til trygge og gode rammer for arbeiderne. Her har Hent gjort en god jobb, sier Arntsen.



Prosjektet Schlägergården Hage skal etter planen være helt ferdig sommeren 2021. Arntsen kan ikke love at det ikke blir forsinkelser.

– Grunnen til det er at vi etter hvert skal montere materialer i bygget, og da er vi avhengig av sikre leveranser. Vi vet i øyeblikket om alt dette vil fungere, så noe usikkerhet er det her, sier han og er ellers svært fornøyd med salget av leiligheter.

– Vi har kun åtte av 69 leiligheter som ikke er solgt, så det er vi veldig godt fornøyd med. Det er jo mulig at noen av disse ikke blir solgt før vi er helt ferdig med prosjektet, avslutter han – fra sitt hjemmekontor.

Via denne linken kan du følge byggearbeidet på Lilleaker nærmest fra minutt til minutt.



Følg Akersposten på Facebook