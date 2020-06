Full stopp i Sørkedalsveien

Etter ulykken i Sørkedalsveien, etterlyste Akersposten status for planene om utvidet veiskulder eventuell sykkelvei i Sørkedalen. Svaret er ikke oppløftende.

Publisert: 16.06.2020 kl 13:05

SØRKEDALEN: Akersposten sendte spørsmål til Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og byrådsavdeling for miljø og samferdsel om hva som er status for arbeidet med å regulere Sørkedalsveien med utvidet veiskulder eventuelt gang/sykkelvei. Spørsmålet ble ikke minst aktuelt etter den alvorlige ulykken 28. mai. Debatten på Akerspostens facebook-side synliggjorde også hvor opptatt mange er av å sikre veien for myke trafikanter.

Ett og et halvt år siden

Plan- og bygningsetaten informerer om at de har fått beskjed om å avslutte plansaken av Bymiljøetaten, etter at PBE etterlyste informasjon etter idéverksted KVU Sørkedalen som fant sted 04.09.2018. (En konseptvalgutredning (KVU) er en faglig utredning av alternative måter/konsepter å løse et behov på - journ.anm).

6. desember 2019 skriver Bymiljøetaten til PBE:

Siden idéverksted i september 2018 har KVU for Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken blitt ferdigstilt og kvalitetssikret av ekstern KS-team Dovre Group på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Bymiljøetaten venter nå på bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel på forprosjekt med regulering, før man tar prosjektet videre til neste fase.

På spørsmål til Bymiljøetaten om når KVU med kvalitetssikring ble oversendt byrådsavdelingen, svarer etaten at dette skjedde 04.01.19.

Ingen beslutning

Arbeidet med å sikre Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken startet i 2010, med en viss fremdrift mot 2014 og med mange involverte parter. Videre ble et planprogram utarbeidet som altså ledet frem til idéverksted KVU i 2018, som resulterte i en KVU, som siden ble oversendt byrådsavdelingen i januar 2019.

Etter at KVU har havnet i byrådsavdeling for miljø og samferdsel, er det naturligvis knyttet stor spenning til hvor langt arbeidet er kommet i byrådsavdelingen. Det er altså halvannet år siden byrådsavdelingen mottok KVU med kvalitetssikring.

- Jeg skjønner at mange er utålmodige etter å få vite hva som skjer i Sørkedalseveien, og spesielt sett i lys av den triste trafikkulykken som skjedde der nylig. Byrådet er opptatt av gjøre alle Oslos gater og veier tryggere å ferdes i. KVUen og kvalitetssikringsrapporten er underlaget for å vurdere ulike løsninger i Sørkedalsveien, men byrådsavdelingen har ennå ikke tatt noen beslutning. Sånn er det dessverre innimellom i slike saker, men det jobbes med å avklare dette så raskt som mulig, sier byrådssekretær i byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Sindre Buchana​n (MDG)

Det betyr at skolebarn, treningsyklister, jobbsyklister, tursyklister, rulleskibrukere og andre myke trafikanter fortsatt må vente på en reguleringsbestilling.

Akersposten har bedt om innsyn i KVU med kvalitetssikring.

