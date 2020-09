Full byggestopp i området og bevaring av ballettskolen

Kirkenær ballettskole blir bevart for ettertiden med byggeforbud. Det samme gjelder for en rekke hus i området Hagan Terrasse, om planforslaget blir vedtatt.

SØRBYHAUGEN: Det er Byantikvaren som fremmer forslaget, etter at etaten fikk i oppdrag å fremme en regulering som omfatter Hagan Terrasse 1, 3-7, 9-15 og Sørbyhaugen 33 (Kirkenær ballettskole) til bevaring av kulturmiljø. Planområdet er utvidet med Hagan terrasse 8 for å sikre naturverdier og turdrag, og med veiene for en helhetlig vurdering.

Planforslaget

Plan- og bygningsetaten skriver:

Byantikvaren foreslår regulering av Hagan terrasse 1, 3-7, 9-15 til boligbebyggelse med bevaring av kulturmiljø. Sørbyhaugen 33 foreslås til kulturinstitusjon med bevaring av kulturmiljø. Hagan terrasse 8 foreslås til boligbebyggelse uten bevaring kulturmiljø, men med byggegrense mot bekken og en oppdatert regulering til turdrag. Langs Makrellbekken foreslås bevaring av naturmiljø. Større trær skal bevares. Hagan terrasse får 8 m reguleringsbredde og Sørbyhaugen 9 m. Hensynssoner for elveflom og vannbehandlings-anlegg under terreng inngår i forslaget.

Konsekvenser

Bebyggelsen unntatt Hagan terrasse 8 kan ikke rives, tilbygges eller påbygges, det tillates ikke nybygg. Oppgraderinger av bygninger og hageanlegg må gjøres i samråd med Byantikvaren. Sørbyhaugen 33 kan være ballettskole eller andre kulturformål. Bygningen kan ikke bruksendres til bolig, det tillates heller ikke nye boliger på tomten. Bebyggelsen på Hagan terrasse 8 kan endres innenfor byggegrensene og foreslåtte forenklede bestemmelser fra Småhusplanen. Oppdatert regulering til offentlig turdrag og tursti kan gi ekspropriasjonsmulighet.



Plan-og bygningsetatens vurdering og foreløpige konklusjon:

Regulering til bevaring av dette helhetlige funksjonalistiske boligområdet er i samsvar med overordnete føringer, og områdets bevaringsverdier veier tyngre enn Oslos behov for flere boliger. Vi støtter at Sørbyhaugen 33 har kulturhistorisk verdi, bruksformål kulturinstitusjon kan gi en variert bruk. Vi støtter bevaringsbestemmelsene, da vi mener det ikke skal tillates ytterligere til- og påbygg, men åpnes for nødvendige oppgraderinger i samråd med Byantikvaren. Vi anbefaler at Hagan terrasse 8 inngår i forslaget uten kulturminnebevaring, for å sikre naturmangfold langs Makrellbekken og del av hovedturdraget. Oppdatertregulering av turstii sør opprettholder tilgang til turdraget. Vi støtter foreslått veiregulering med 8 og 9 m bredde av hensyn til kulturminneverdiene, og fordi det ikke vil være behov for fortau i Hagan terrasse. Barn og unges interesser er ivaretatt. Gjenbruk av trehusene gir mindre klimagassutslipp, og klimatilpasning er ivaretatt ved bevaring av trær og bestemmelse om overvann. Naturmangfoldet er ivaretatt i den grad det er kjent. Rekkefølgekrav er ikke nødvendig, fordi det ikke foreligger tiltak som utløser økt trafikk. Plan-og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

