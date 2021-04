Frykter ytterligere treningssenter-innstramming

– Det vil være ille hvis det skapes et problem og negativt bilde av treningsbransjen, der vi ikke klarer å etterkomme reglene. Det er svært uheldig for den gruppen medlemmer som kan vise til legeattest og som trenger treningen. Slik det er nå, med flere oppslag i media, er jeg redd vi risikerer at det strammes inn igjen, sier EVOs produktdirektør Lars Mæland.

Publisert: 02.04.2021 kl 09:45

OSLO: Den siste tiden har uniformert politi gjennomført kontroller ved enkelte treningssentre. Eierne mener at de blir forskjellsbehandlet av politiet og medlemmer har følt seg som kriminelle skriver nrk.

Det er et år siden det for første gang ble innført strenge koronatiltak i Norge. I løpet av det siste året har treningssentre over hele landet måttet holde stengt i lange perioder, og i Oslo har de vært stengt i mer enn seks av de siste 12 månedene. Flere tusen treningsglade Oslo-folk har savnet treningen, men de fleste forstår at tiltakene er nødvendige.

– Heldigvis gis det unntak for personer som har legeerklæring på at de kan trene som del av opptrening eller rehabilitering. Det er veldig positivt, sier EVO-kjedens produktdirektør Lars Mæland.

– Det er ingen tvil om at trening er god medisin, både for den fysiske og den psykiske helsen, sier lederen av den innovative treningskjeden.

– Det er bra at barn og unge prioriteres av byrådet, men også voksne trenger å trene. Trening er kanskje spesielt viktig for de som står utenfor organisert idrett, og som har treningssenteret som en viktig arena, sier Mæland videre.

I følge VG og Avisa Oslo har politiet flere ganger oppsøkt et treningssenter for å sjekke om de som trener har en slik legeerklæring.



Opplever det uproblematisk

Innehaver av Fighters Gym på Mortensrud, Shahid Rasool, påpeker at ulike treningssentre dekker ulike behov, avhengig av hvor i hovedstaden man er plassert og hvilket tilbud man har. Hver og én har sin rytme og betydning for medlemmene. Mange steder fungerer et treningssenter som en møteplass for fysisk og sosial mestring, i tillegg til å bidra forebyggende i forhold rus og kriminalitet.

– Politiet besøker mitt gym nesten daglig, fullt uniformert og uanmeldt. Det gleder og jeg opplever det som helt uproblematisk, sier han.

Man må forsøke å se politiets rolle i en større sammenheng. Tiden vi er inne i er krevende for alle, også for politiet. En pandemi kan føre med seg behov for forsterket ordenstjeneste. Under pandemien har politiets oppgaver og prioriteringer endret seg i takt med regjeringens arbeid med å begrense smittespredning i landet, sier Rasool.

Med lang fartstid innen flere kampsportstiler har Shahid Rasool i mange år vært instruktør. Selv startet han med taekwondo i 1978, deretter fulgte han på med kickboksing. Han er i dag leder for Norges Thaiboksing Forbund.

Det er en kjent sak for innehaveren av Fighters Gym at politiet følger ekstra godt med i områder der det er mer uro. Politiet har oppsøkt Fighters Gym flere ganger under nedstengningen. Forebygging kaller Rasool det. Han forstår at det for noen kan oppleves ubehagelig, men at det også er viktig å ta innover seg at det i enkelte miljøer er behov for dette.

– Sånn som hos meg, sier han.

– Når det er mye aktivitet på et treningssenter, faller det seg naturlig at politiet må gjøre oppgaven sin. Det er politiets oppgave å avdekke om det har skjedd noe ulovlig eller straffbart når de får meldinger eller påstander om ulovlige forhold, og for å ta stilling til dette, må man for eksempel kunne innhente dokumentasjon og stille spørsmål. Som for eksempel at de som trener har gyldig legeattest, påpeker innehaveren som selv har langt fartstid som både kriminell og straffedømt.

– Alt har sin tid, som han sier. – Fortiden kan jeg ikke gjøre noe med, på lik linje med mange andre. Men vi kan ta ansvar for fremtiden, det innebærer også at jeg må kunne ta politiet i hånda.

– Viktig å skille

– Det kommer ikke noen fra Oslo-politiet for å besøke eller kontrollere for eksempel Optimal Trening på Bislett, Basic på Røa, EVO Skøyen eller SATS, fordi det mest sannsynlig ikke er grunnlag for dette, betrygger Rasool.

Optimal Trening er et personlig trening-senter som ikke tillater egentrening på senteret. Dette innebærer at man kan kun trene etter avtale med en PT eller terapeut.

– Da vi ikke er et klassisk medlemskapssenter, har vi en lettere oppgave i å følge alle smitteverntiltakene. Vi har fullstendig oversikt over hver eneste kunde som er i lokalene våre. Vår klinikk, Optimal Klinikk, skriver ut medisinsk treningserklæring etter vurdering av både våre kunder og eksterne kunder, opplyser partner og personlig trener Adrian Paul.

Viktig ansvar

– Det blir helt feil å dra disse treningssentrene inn i dette, fremholder Rasool og fortsetter.

– Samtidig som det er viktig å skille litt på den rollen hver av oss har. Politiets tilstedeværelse har rot i noe, og da tenker jeg at jeg kan betrygge mine medlemmer med å fortelle hvorfor de kommer. Spesielt når jeg har ungdom her, som på generelt grunnlag har dårlig erfaring med politiet, påpeker han.

Fighters Gym holder til på Mortensrud, et område som delvis preges av trangboddhet, mer kriminalitet og fattigdom – og av ungdom og unge voksne som bærer på en følelse av kontinuerlig mistillit. Den handler om følelsen av å stå alene mot samfunnet ellers. Og om skepsis myndigheter.

Rasool peker på at han som eier har et ansvar for å trygge, i tillegg til å bidra med refleksjon, slik at de ungdommer, eller voksne, som blir kontrollert av politiet opplever seg ivaretatt på en formålstjenlig måte.

Han høster bred støtte fra Lars Mæland i EVO.

Med flere oppslag om politikontroller på ulike treningssentre den siste tiden er både Rasool og Mæland opptatt av at bildet nyanseres.

Gjenåpningsplan utsatt til etter påske

Helsetoppene tror fremdeles at de første stegene mot gjenåpning kan tas i mai, og Bent Høie sier at det er hans vurdering at vi i løpet av mai kan ta de første stegene inn i en mer normal hverdag.

Mæland er glad for at de nå kan åpne for trening i Bergen, selv om det er innenfor en rekke forskriftsfestede restriksjoner.

– I Oslo har EVO, på lik linje med mange andre i Oslo, åpent for trening dersom kunden har behov for opptrening og rehabilitering. Treningen utføres med personlig trener.

– Dette gjelder ikke trening på egenhånd i studio, opplyser Mæland videre.

EVO Røa, Oscars gate, Sjølyst, Nydalen og Nordstrand holder åpent for om lag 50 medlemmer som kan vise til en attest fra helsepersonell.

Tilbudet står helt sentralt for opprettholdelse av god helse, fysisk og psykisk, for mange medlemmer.

– Det vil være ille hvis det skapes et problem og negativt bilde av treningsbransjen, der vi ikke klarer å etterkomme reglene. Det er svært uheldig for den gruppen medlemmer som kan vise til legeattest og som trenger treningen. Slik det er nå, med flere oppslag i media, er jeg redd vi risikerer at det strammes inn igjen, sier Mæland og legger til at det vil være svært ugreit for alle de medlemmene som trenger dette tilbudet. Enten skyldes psykiske eller fysiske årsaker.

– Sammen med alle andre sentre og kjeder må vi derfor ta det ansvaret det er å sørge for trygg trening innenfor de rammene som er gitt, sier Mæland.

– Vi har alle et medansvar, spesielt vi som får holde delvis åpent. Vi må forsøke å se politiets ærend. Jeg går i dialog med politiet og jeg tenker at det er positivt, spesielt for oss som har hatt en trøblete relasjon til politiet. Det at jeg tar dem i mot, tjener alle, legger Rasool til.

Treningsbransjen har måttet holde stengt i svært lang tid, en bransje som både Rasool og Mæland mener myndighetene har for liten kjennskap til. De fokuserer begge på at trening for mange er forbundet med økt mestring og troen på egne evner til å påvirke hverdagen sin, at man ser at man klarer å påvirke sin egen helse gjennom egne valg.

– Gjennom pandemien har vi hatt mange spørsmål, men fått lite konkrete fakta, legger Mæland til.

– Det er solid dokumentasjon for å si at trening er bra for den psykiske helsa, sier Rasool.

– Et treningstilbud, åpent for alle er selvsagt ønskelig, men når det er som det er, må vi være ytterst nøye på å etterkomme smittevernet. Hvis det innebærer at politiet må komme innom, tenker jeg at det må være innafor. Å gå i dialog med betjenter som kommer innom, må ikke bero på at man har gjort noe galt, og har man alt på sitt tørre, er det jo ingenting å frykte, sier Rasool og oppfordrer andre til å slå av en prat med betjentene.

Regjeringen opplyser at politiet er et viktig ledd i samfunnets samlede innsats for å begrense smittespredningen under den pågående Covid 19-pandemien. Politiet har i likhet med en rekke andre myndigheter en generell lovhjemlet plikt til å bistå med gjennomføringen og håndhevelsen av bestemmelsene i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). Som ledd i håndhevingen av brudd på smittevernloven har riksadvokaten utarbeidet retningslinjer for håndtering av smittevernlovbrudd til bruk for politiet og påtalemyndigheten.