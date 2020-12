Frykter mer bruk av fyrverkeri

Ettersom de offentlige fyrverkeriene i Oslo er avlyst i år, frykter brannvesenet mer privat bruk av fyrverkeri. Dermed øker risikoen for skader og branner.

Publisert: 30.12.2020 kl 11:15

OSLO: I en pressemeldingen går Oslo brann- og redningsetat (OBRE) ut med tips, råd og advarsler i forkant av nyttårsaften, som blir annerledes i år på grunn av korona-pandemien.

Etaten skriver:



«Oslo er sosialt nedstengt på grunn av smittesituasjonen. Det medfører blant annet at de fleste utsteder er stengt, og at det er forbudt med private sammenkomster med flere enn ti personer. Utendørs er det forbudt med arrangementer med flere enn 200 personer til stede samtidig. Som følge av dette er også alt offentlig fyrverkeri avlyst. Nyttårsfeiringen i Oslo vil på bakgrunn av dette bli annerledes enn tidligere.

Etaten har vært i dialog med de fire store fyrverkeriimportørene i regionen. De tror de kommer til å selge mer fyrverker i år, siden de offentlige fyrverkeriene er avlyst. Importørene antar at de kommer til å selge mer av de mindre og rimeligste fyrverkeritypene, og mindre av det dyreste og største. Det er registrert 61 utsalgssteder for fyrverkeri i Oslo. Dette er en nedgang på rundt 20 utsalgssteder i forhold til i fjor. I Oslo er det totalforbud mot fyrverkeri innenfor ring 2, og i trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga. Siden de offentlige fyrverkeriene er avlyst, er det trolig høyere risiko for bruk av fyrverkeri innenfor denne sonen, og det vurderes som sannsynlig at det fortsatt vil samle seg mye folk i sentrum, parker, og lignende. Skadepotensiale De siste årene har det vært registrert få branner i Oslo som med sikkerhet kan knyttes til fyrverkeri. Personskadene/øyeskadene har på landsbasis holdt seg ganske stabile de siste årene. Til sammen 16 personer fikk øyeskader av nyttårsfyrverkeri under inngangen til 2020, fem av skadene var alvorlige. Det er ved privat bruk det oppstår personskader og potensiale for branner. Det betyr at det er svært viktig å følge de retningslinjer som gjelder for sikker bruk av fyrverkeri, og at man overholder de forbudssoner som er satt i Oslo. Vi ønsker oss en nyttårsfeiring uten alvorlige personskader og branner.



Brannforebyggende tiltak

I forbindelse med nyttårsfeiringen, opplever etaten hvert år flere branner i avfallscontainere og søppelkasser. Brukt fyrverkeri kan inneholde glør og varme etter bruk. Sørg derfor for at emballasjen er godt dynket i snø eller vann, før den kastes. Branner i containere og søppelkasser som står nærme fasader, utgjør samtidig en risiko for brannspredning til bygning. Se til at slike beholdere står med god avstand til bygning og annet brennbart materiale.»



Slik benytter du fyrverkeri på en sikker måte:

1. Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid.

Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.

Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til avstandskrav og aldersgrensene. Det er 18 års aldergrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Barn som bruker stjerneskudd skal alltid passes godt på av en voksen.



3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

4. Sørg for at fyrverkeriet ikke velter.

Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

5. Bruk tennstav.

Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

6. Bruk beskyttelsesbriller.

For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri. Beskyttelsesbriller bør benyttes av alle som ser på fyrverkeri.

7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på.

Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.

9. Hold god avstand fra oppskytingen.

Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

LES OGSÅ: – Å avlyse føles trist, men også riktig



url=https://www.facebook.com/Akersposten/]Følg Akersposten på Facebook