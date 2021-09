– Skandale at arbeidet nå stopper opp

Pengene tok slutt lenge før det planlagte mudringsarbeidet i Holmendammen var utført. Bjørn Wangen frykter at de avdekkede sterkt forurensede massene kan få alvorlige følger.

FØRSTE DEL: Etter å ha gravd cirka en meter ned, tror Wangen at man har nådd original bunn i dammen og at prøver bør tas for å se hvor ren denne er. Foto: Bjørn Wangen

HOLMENDAMMEN: Nå stopper arbeidet med mudring av Holmendammen opp. Rundt 1000 tonn forurenset masse er tatt ut og transportert til spesielt avfallsanlegg i Fredrikstad.

Bare en brøkdel

- Du ser selv hvor mye som står igjen. Det er bare en brøkdel av den sterkt forurensede massen innenfor det planlagte området som er fjernet. Nå vil arbeidet stoppe opp, fordi pengene som er avsatt til prosjektet har tatt slutt. Når dammen igjen fylles opp, vil avdekket forurenset masse blande seg med vannet. Jeg frykter at dette kan få store konsekvenser for miljøet, sier leder av Holmendammens Venner, Bjørn Wangen, som i flere tiår ha kjempet for rehabilitering og mudring av Holmendammen.

MYE IGJEN: Helt i enden er det tatt ut i en meters dybde før det er redusert til 30/40 centimeter, mens store deler ikke er berørt. Foto: Vidar Bakken

Original bunn

I enden av det planlagte området for mudring har man nådd det Wangen mener kan være original bunn i Holmendammen, etter at man har gravd seg gjennom en meter med masse. Det er snakk om tiår med avsatte sedimenter.

- Så forsto man at det ikke var mulig å få mudret området med denne dybden og startet med å grave kun 30 til 40 centimeter ned i massen. Det som skjer da, er bare at den sterkt forurensede massen lenger ned blir liggende åpent og avdekket. Når vannet strømmer gjennom Holmendammen, vil forurensningen nå vassdraget nedenfor og videre ut i Bestumkilen. Jeg skulle ønske at man tok prøver av det området hvor man nådde en form for sandbunn, etter å ha gravd ut en dybde på en meter, for å se om dette er en «ren» del av bunnen. Det kunne si noe om muligheten for å få en oppgradert og ren Holmendam i fremtiden, sier han.

Politikerne må reagere

Han mener at mudringen som er gjort har liten verdi.

- Det er riktignok gjort en flott jobb for å gjenskape øya i denne enden av vannet, hvor Holmenbekken nå renner fritt på begge sider av øya. Men rett utenfor øya strømmer vannet mot den forurensede massen som ikke er fjernet og graver denne ut. Jeg vil karakterisere det som en skandale at arbeidet nå stopper opp. Politikerne må komme på banen og bevilge mer penger, slik at i hvert fall planen som omfatter mudringsområdet blir fullført, sier Wangen og fortsetter

FORNØYD: At den gamle øya har kommet til sin rett er Wangen fornøyd med. Foto: Vidar Bakken

- Jeg vet at disse massene er svært kostbare å bli kvitt, på grunn av at det er snakk om spesialavfall, men det visste Bymiljøetaten allerede før arbeidet startet. Swecos rapport, som er initiert av Holmendammens venner, viste dette. Jeg har forståelse for at arbeidet ble mer omfattende enn beregnet, men det kan ikke være grunn nok til å stoppe dette viktige arbeidet. Som sagt så må politikerne i rådhuset bevilge penger til å fullføre dette. De kan jo ikke sitte rolig å se på at dette i tillegg kan utvikle seg til en miljøkatastrofe.

HVA MED DETTE DA?: Bjørn Wangen peker på et område skulle mudres ved utløpet av Holmenbekken. Foto: Vidar Bakken

Alarmerende

Han mener Swecos rapport om Holmendammens tilstand er alarmerende og at den viser at Holmendammen i neste omgang må mudres i sin helhet.

- Som sagt er den kraftig forurenset og har stor påvirkning på Hoffselvavassdraget. Flere har stilt spørsmål ved hvorfor mudringsområdet ikke omfatter helt inn til bredden av dammen her i nordenden. Det ville ha stor betydning for vannkvaliteten. På sikt bør hele dammen mudres frem til demningen. Det ville være i tråd med de krav og ønsker om oppgradering av Oslos vassdrag – å bli kvitt de giftstoffene som på kort og lang sikt forurenser vassdragene våre.

Wangen peker også på den forpliktelsen som ligger hos Oslo kommune i forbindelse med det originale skjøtet fra 1938 som følger Holmendammen.

Kommunen har også forpliktelser i henhold til skjøtet som blant annet sier:

“Kjøperen og etterfølgende eiere plikter å bevare Holmendammen med strandbredder som en naturherlighet med dammen omtrent i sin nuværende størrelse. Dammen må ikke av kjøperen permanent tømmes. Eiendommen kan således overhodet ikke utparselleres eller bebygges”

- Vårt ønske er blant annet å få tilbake stranden helt i nordenden av dammen. Tenk deg en mudret dam med den originale bunnen og en liten strandlinje. Her badet jeg som barn, mens jeg i dag må advare barnebarna mot bading. En som har arbeidet her, falt ved et uhell og fikk armen inn i massen som var tatt opp på land. Etter er kort tid begynte armen å svi før han fikk vasket det av i rent vann (Akersposten har fått bekreftet historien av vedkommende). Det er jo bare trist at tilstanden i dammen er slik, avslutter Wangen.

I sakens anledning har Akersposten stilt Bymiljøetaten flere spørsmål, som svarer ut disse i egen sak.

