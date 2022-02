Frykter at eldreomsorgen vil råtne på rot

– Vi skal gjøre en forskjell. Vi kan ikke la helse og omsorgstjenesten forvitre.

Publisert: 16.02.2022 kl 14:56

BYDEL ULLERN: Det sa Jon Rogstad, daglig leder av Senior Norge, i forbindelse med at han mandag 17. januar holdt en innledning på MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter.

– I forbindelse med det møtet så jeg nærmere på budsjettene for Bydel Ullern og Nordre Aker. Det gjorde meg mer og mer overbevist om at helse- og omsorgsavdelingene er hjelpetrengende. De trenger rett og slett mer penger.

– Hvis de ikke får det, hva da?

– Da vil tjenestetilbudet råtne på rot. Så enkelt er det, sier Rogstad og legger til at det gjelder for kommune-Norge generelt. Blir ikke helse- og omsorgsbudsjettene vesentlig styrket, vil tjenestetilbudet måtte reduseres.

– Bydel Ullern kommer dårlig ut, sier han.

– Hvorfor det?

– Fordi det allerede i dag bor mange eldre i denne bydelen, og man regner med at andel eldre vil øke de kommende årene. I tillegg kommer at vi vet at langt flere vil slite med demens. Da må budsjettene økes og sykehjems- og hjemmehjelpsordninger styrkes. I dag er det ikke noen tegn til det.

– Hva må gjøres?

– Bydelspolitikerne, som allerede i dag vet om denne utviklingen, må kjempe mer for økte bevilgninger.

Budsjettene skvises, og det varsles om nedskjæringer. Årets lønnsoppgjør kommer etter all sannsynlighet til å måtte ivareta yrkesgrupper, som har hatt enormt press og utfordring under pandemien.

– Det fortjener de så absolutt, men de totale driftsutgiftene for helse og omsorgstjenestene i kommunene og bydelene tvinges likevel ned av våre politikere.

Din stemme i samfunnet

Kort tid etter møtet på MandagsSTOPPEN la Rogstad fram strategiplanen for styret i Senior Norge.

– Den sier at vi må gjøre en forskjell, sier Rogstad og legger til at Senior Norge vil aktivt bidra til en samfunnsutvikling, som ivaretar eldre og deres pårørende eller andre omsorgspersoner.

– Senior Norge må tydelig vise at vi ønsker å gjøre en forskjell.

Organisasjonen spisser sitt budskap. Fanen skal heves. Omsorg skal høyt opp på den politiske dagsordenen.

– Vi må nå ut til folk, og vi må nå fram til politikerne. Vår stemme må bli hørt. Uten at befolkningen sier sitt, tror jeg ikke mye vil skje i den retning vi ønsker det.

– Er ikke Senior Norge partipolitisk uavhengig?

– Jo, og det skal vi fortsette med å være. Partipolitisk uavhengighet er ikke ensbetydende med at vi ikke skal heve stemmen og si vår mening. Vi skal kjempe for det vi mener er best for seniorene. Vi skal være «din» stemme i samfunnet.

Bør = ikke handling

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» og kommunereformen «Bo lenger hjemme» inneholder mange fine ord. Kommunenes omsorgstjenester er inne i en stor omstillingsreform. Målet er at de fleste skal bo hjemme lenger - kanskje lenger enn det som forsvarlig er.

– Vi leser mange fine formuleringer hvor ordet bør får en utrolig stor plass, sier Rogstad. Han er ikke imponert fordi det som står i «Leve hele livet» stemmer lite med det som er realistisk å få til.

– Bør-ønskene har kommunene små sjanser for å kunne få gjennomført.

«Leve hele livet» er Stortingsmelding 15-2017/18.

– «Bo lenger hjemme» er et enormt spareprogram. Kommunene mangler plasser til disposisjon så de må sende flest mulig hjem til egen bolig. Utfordringen er at det ikke er stor nok kapasitet i helse- og omsorgsavdelingene til å yte den hjelpen de skal.

Sykehusene har heller ikke plass og skriver raskt ut pasientene. Kommunene har ikke kapasitet til å følge opp. Her er ofte et tomrom, og da blir konsekvensen at en må bo lenger hjemme.

– Myndighetene snakker om at det skal satses stort på en kvalitetsreform, men det blir ikke mye handling av å bruke ordet bør, sier Rogstad og legger til at budsjettene viser med all tydelighet at uttalte intensjoner avspeiles på ingen måte i budsjettene.

Livet mer enn basale behov

– Senior Norge vil ikke sitte stille og se på denne negative utviklingen. Vi vil ikke godta omsorg som kun dekker basale behov. Livet består av mer enn at den enkelte får dekket de mest grunnleggende behov.

Senior Norge vil ikke akseptere store uakseptable avvik i pleie og omsorgsarbeidet.

– Vi ser at innslagene av urimeligheter er økende. Derfor må vi si ifra og det kraftfullt.

– Er det bare det offentlige dere stiller krav til?

– Nei. Hver og en av oss har ansvar for eget liv - og det har vi så lenge vi har vår samtykkekompetanse i behold. Du og jeg kan ikke fraskrive oss det. Tiden fram til vi selv trenger hjelp og bistand i hverdagen, må vi blant annet bruke til å stille krav til oss sel. Ikke bare samfunnet.

Ansvar for eget liv

– Det er ikke tvil om at alle har ansvar for eget liv. Derfor er det en del ting du og jeg bør gjøre.

– Som for eksempel?

– Å tenke gjennom og forbereder hvor en skal bo når en blir gammel. Eventuelt forberede muligheten for et sikkert og godt liv med omsorg der en allerede bor, sier Rogstad og legger til at en også må har fokus på hvordan en kan innrette hverdagen ved hjelp av tekniske hjelpemidler og duppeditter. Det er med på å forenkle dagliglivet.

Senior Norge er opptatt av at vi hele tiden må være sosiale og aktivt med i hverdagen. At en selv må være med på å utvikle en trygg og verdig alderdom. Organisasjonen vil bidra til en samfunnsutvikling som tilrettelegger forholdene på beste måte for eldre og deres pårørende.

– Det er det sosiale livet som dør først. Derfor må vi ta vare på nettverket vårt og ta del i sosiale aktiviteter så lenge som mulig, sier Jon Rogstad som også trekker fram at det å holde kroppen aktiv, hører med. Av andre praktiske tilrettelegginger, trekker Rogstad fram både det å skrive framtidsfullmakt og testamente. Det er en sikker og god måte å tilrettelegge for hva som skal skje fra en mister egen samtykkekompetanse til en er gått bort.