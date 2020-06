Frykter at den eldgamle kjelleren skal kollapse

Den gamle steinkjelleren, eller potetkjelleren som den gjerne kalles, kan være så mye som 400 år gammel. Nå er den så forfallen at den ikke kan brukes. – Vi trenger midler til å sette den i stand, sier Jeanette Ajer.

ÅSJORDET: På det åpne, grønne området til Ullernparken boligsameie er døren og mursteinsveggen til Potetkjelleren godt synlig. Kjelleren er en del av tidligere Øvre Ullern Gård, som man kan se flere spor av hos naboene i Generallunden boligsameie.

På Øvre Ullern Gård bodde blant andre Herman Severin Løvenskiold, selveste hoffsjefen. Gården skal ha blitt ryddet allerede i jernalderen en gang mellom år 0 og 400, og blant annet tilhørt Hovedøya Kloster fra 1357.



I 1740 ble Øvre Ullern Gård skilt ut, og Løvenskiold kjøpte Øvre Ullern i 1866. Gården var i etterkommernes eie helt frem til området ble solgt til Selvaag på 1970-tallet. Mellom 1978 og 1984 ble det bygd terrasseblokker på området.

Den gamle kjelleren

Den gamle potetkjelleren ligger nesten oppe ved t-banesporet mellom stasjonene Åsjordet og Ullernåsen. Gamle skriv forteller at den kan ha blitt til en gang tidlig på 1600-tallet. Den skal ha blitt brukt til så mangt, som til oppbevaring av kjøtt og som vinkjeller.

I et skriv om Øvre Ullern Gårds historie fra 2011 kommer det frem at kjelleren kanskje ikke er fullt så gammel: «Gårdens iskjeller, matkjeller og vinkjeller som fremdeles ligger inngravet i den løvkledte kollen tett opp mot T-banesporet mellom Åsjordet og Ullernåsen stasjon. Kjelleren er bygget en gang på 1700-tallet murt opp med tegl i front og hvelvinger og romanske buer.»

Sikkert er det i hvert fall at den senere har vært brukt til oppbevaring av isblokker i forbindelse med lagring av mat. Den har også vært lager for poteter til en gang langt ut på 1900-tallet.

En stor stabel med murstein fra ladningen som ble levert etter søknad om støtte i 1995.

Bevaringsverdig

Potetkjelleren står på Byantikvarens gule liste. Den er ikke fredet, men vurderes som bevaringsverdig. Det betyr at Ullernparken boligsameie må bruke kjelleren med omhu, og det er lite rom for endringer.

– Når vi først har denne kjelleren på vårt område, må vi ta vare på den, sier Jeanette Ajer, som er styremedlem i sameiet.

Hun kan fortelle at kjelleren i mange år har vært brukt til lagring av forskjellig utstyr for sameiet. Nå er den imidlertid i så skral forfatning at de har besluttet at det ikke er trygt å bruke den helt spesielle kjelleren. Murstein mangler i veggene både på ut- og innsiden.



– Muren går i stykker, og vi tør ikke å ha kjelleren i bruk, sier Ajer, som har mange med seg når hun sier at de ønsker å holde kjelleren ved like.

– Vi syns det er viktig å ta vare på den. Den er en del av historien vår og kan ikke bare raderes ut. Den er en del av nærmiljøet her, sier hun.

Fikk murstein

Ajer viser frem et skriv fra 1995, da sameiet tok initiativ til en rehabilitering av kjelleren. Midler til murstein ble gitt, og murstein ble levert. Det ble utført noen arbeider, men så ble det stopp.

– Vi fikk murstein av de samme typen som kjelleren der bygd av, men det viste seg å være for tungt og vanskelig for oss i sameiet å gjøre jobben med å skifte ut steinene, sier hun og viser oss mursteinene som ligger pent stablet og klar til å brukes – 25 år etter.



– Vi har ikke midler eller mulighet til å sette kjelleren i stand igjen, sier Ajer, som håper at det nå skal la seg gjøre å få i gang en rehabilitering igjen, og at det denne gang kan gjennomføres.

Frykter at den vil rase sammen

Sameiet sendte i februar i år et brev til Oslo kommune ved Byantikvaren, der de viser til at det de siste par årene har skjedd flere positive ting på området til Øvre Ullern Gård: Ruinene er blitt ivaretatt, og den gamle dukkestuen til familien Løvenskiold er satt i stand og er tilbakeført til området.

I brevet skriver sameiet blant annet:



«Det ble utført en del arbeider på denne i tiden 1995 til 2001 med midler gitt i hovedsak av Oslo Kommune/Byantikvaren. Da var kjelleren i en ekstrem dårlig forfatning, og arbeidene gjorde det mulig å ferdes i kjelleren uten fare. Nå skriver vi snart 2020, og tidens tann har igjen forverret situasjonen for steinkjelleren. Mengden nedbør gjør at vannet siper igjennom vegger og tak og forvitrer materialet kjelleren er bygget av. Steinkjelleren bærer igjen preg av forfall, og vi ser at om det ikke gjøres noe relativt fort, vil den mest sannsynligvis rase sammen og historie gå tapt. Vårt sameie forsøker å ta vare på hele parkområdet til Øvre Ullern Gård, men ser at vi ikke har kunnskap eller midler til å begi oss ut på en slik jobb. Vi kan til og med gjøre mer skade enn gagn. Men med god veiledning vil vi kunne bidra med fysisk arbeid. Derfor «ber vi for vår syke steinkjeller» og ber om hjelp til å bevare den for ettertiden.»



Oppå taket til kjelleren har det tidligere gått en sti. Nå er det ikke anbefalt å ferdes her.

Ber Byantikvaren våkne

På taket av potetkjelleren sier historien av det i en periode skal ha stått et slags lysthus, men i senere tid har det gått en tursti oppå kjelleren. Ajer forteller imidlertid at denne nå ikke brukes fordi man ikke anser det som trygt å ferdes oppe kjelleren.

– De skal være trygt å gå på stien her, og det skal være trygt å bruke kjelleren igjen, sier Ajer, som mener at Byantikvaren nå bør få øynene opp for denne saken.



– Vi bør få midler til å sette den i stand, sier hun.

I brevet fra styret i sameiet tas det også opp at kjelleren burde få et sterkere vern på Byantikvarens gule liste. Styret skriver: «I dag vet vi at den ligger under verneverdig gul, men er det så at den er oppført tidlig 1600, så burde den kanskje fredes.»

