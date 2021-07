Med nesten to år siden forrige obligatoriske match gjorde Ready kort prosess da de søndag tok seg videre til 2. runde i cupen etter 4-0 over Grei.

Publisert: 26.07.2021 kl 10:17

GRESSBANEN: – At det var på tide, det vil jeg trygt si. Det var fryktelig deilig å få spille en kamp som teller noe, sier kaptein Ulrik Solberg Rygg.

Da pandemien kom i mars 2020, stengte all idrett ned, og mens toppfotballen periodevis har vært i gang, har situasjonen vært en helt annen for breddefotballen.

Først 18. juni kom beskjeden om at 16 måneder uten fullkontaktstrening og kamper var over.



– For å være helt ærlig, så har det vært fryktelig tungt. Det har vært litt varierende, og så vil jeg si at motivasjonen har gått veldig opp og ned. Det har ikke vært lett.

– Vurderte du på et tidspunkt å gi deg?



– På et tidspunkt skal jeg være ærlig og si det, men jeg ville ikke at korona skulle være grunnen til at jeg sluttet. Jeg ville vente til det comebacket kom, sier Rygg.

Utskiftninger etter korona

I alt valgte rundt halvparten av spillerne å gi seg i Ready, men inn har blant andre David Sarnacki, Tommy Aandewiel, Drilon Zeneli, Sondre Meløe, Bleart Shishani, Mathias Bråten, Emil Moe, Niro Gowran og Magnus Arnesen kommet.

En som virkelig viste seg frem som en goalgetter og spennende forsterkning, var Mathias Bråten som vartet opp med hattrick i cupkampen søndag kveld.

– Det var en god start. Jeg er en spiller som liker og trives med å ha mye ball, komme til avslutninger, så det var deilig å se det første målet gå inn, sier Bråten.

1-0 kom etter 18 minutter, hvor Bråten skrudde ballen opp i krysset.

– Det har vært mange uker og måneder uten kamper, så det var deilig å komme i gang igjen og få satt noen scoringer, sier Bråten.



20-åringen var da heller ikke snauere enn at han også klinket 2-0 i krysset før han fintet seg igjennom feltet og puttet 3-0 etter 35 minutters spill.

– I dag kom jeg i de riktige situasjonene som jeg trives best i. Jeg sitter igjen med tre mål, og det er jeg veldig fornøyd med, sier Bråten.

Fra Vålerenga

De fem siste sesongene har Bråten hatt tilværelsen i Vålerenga og fikk en del kamper for B-laget.

– Jeg har hatt en bra treningshverdag og mange bra kamper, så det var viktig å komme hit og få mye spilletid. Jeg er fortsatt ung, så jeg tror det kan bli en spennende sesong, forklarer 20-åringen.



Mattias Cooper Seip avsluttet omgangen med å sette inn 4-0 etter assist fra Niro Gowran.

Etter hvilen klarte ikke Ready å varte opp med det samme spillet, og Grei kom langt mer inn i kampen, men det ble ikke flere scoringer.

– I andreomgangen er vi kanskje litt for kontrollerende. Vi bruker for mye krefter og vi bruker for mye ball i bakre ledd i stedet for å ta med ball fremover. Vi maser på at vi bare skal kontrollere, men vi liker ikke at vi gir de såpass med sjanser som de får i andre omgang. Der bør vi rette på, sier Høgåsen.

Nytt i trenerteamet også

Siden sist er det ikke bare spillergruppa det har vært utskiftninger på, men også trenerteamet.

Tom Høgåsen har kommet inn som hovedtrener fra jobben som assistenttrener i KFUM/Oslo. På laget har han fått med seg Raymond Mikkelsen, André Aasen og Morten Rom.

– Raymond, Morten og jeg pratet litt tidlig i vinter om at vi hadde lyst til å jobbe sammen, og så kom vi i kontakt med Ready. Så vi tenkte at det kunne være et spennende prosjekt. På sikt ønsker vi jo å få progresjon og gjerne oppover i systemet. Per nå så er vi ikke der, men vi jobber for å komme dit.



Fakta 1. runde NM herrer, fotball, søndag: Ready 4 (4)

Grei 0 (0) Gressbanen kunstgress Mål: 1-0 Mathias Øfsti Bråten (18), 2-0 Bråten (30), 3-0 Bråten (35), 4-0 Mattias Cooper Seip (44). Ready: Ulrik Solberg Rygg - Tommy Aandewiel, Tobias Gram-Caspersen (83; Nicolai August Stellander Skants), Ulf Jesper Leander, Sindre Storhaug Grytnes, Drilon Zeneli (76; David Sarnacki), Sondre Nordgaard Meløe (83; Kasper Kvello), Even Omholt (68; Junior Franck Kouta), Mattias Cooper Seip, Mathias Øfsti Bråten (83; Fredrik Korssjøen Storløkken), Niro Gowran. Gule kort: Even Omholt (Ready), Sondre Nordgaard Meløe (Ready) Dommer: Phillip George Aarskog (Huk FK)

Men inn til videre var han godt fornøyd med jobben spillerne la ned, og da spesielt debuten til Mathias Bråten.

– Tre scoringer i den første kampen som første års senior, det er vi veldig fornøyde med, og så er vi fornøyde med hele gruppa selv om vi kommer til å jobbe med kanskje noen forsterkninger. Vi er litt forsinket i jobben med tanke på korona og så har vi ikke fått trent ordentlig over lang periode.

4-0 over Grei i cupen ble på mange måter også historisk for Ready.

– Jeg har fått vite at klubben aldri har kommet til andre runde, så det er veldig bra. Vi håper jo selvsagt på å få et eliteserielag i andre runde. Vi er tre som har jobbet i Vålerenga, så det er selvsagt naturlig å si Vålerenga, avslutter Høgåsen.



Ullern også videre

Blant lagene som tok seg videre til neste runde i cupen søndag, var også Ullern, som slo ut Asker 3-1 hjemme på Ullernbanen.