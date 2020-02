Frp: – Vi må stå sammen, ellers er løpet kjørt

– I dette året må vi få på plass hvordan Skøyen-området skal bli og de sentrale Oslo-politikerne som sitter i Rådhuset, må slutte å overkjøre oss lokalpolitikere, sier Fremskrittspartiets Berit Jensen Riis.

Berit Jensen Riis, Fremskrittspartiet, Ullern bydelsutvalg:



BYDEL ULLERN: – Det er bydelspolitikerne som har den beste lokalkunnskapen, fortsetter Jensen Riis og legger til at derfor må de ha en hånd på rattet.

– Vi må få være med på å bestemme hvordan vi vil ha utbyggingen i vår bydel.

– Hører ikke de sentrale myndigheter på dere?



– Nei, de lytter ikke.

– Er bydelspolitikerne enige i utbyggingssakene?



– Vi har vært det, og det har vært vår styrke. Vi må stå sammen, ellers er løpet kjørt, sier Jensen Riis. På det siste møtet i bydelsutvalget i fjor, brøt Miljøpartiet De Grønne enigheten med et litt annerledes forslag angående Bestumkilen. MDG helte mer i retning av hva de sentrale myndigheter ønsker seg.

Utvikle, ikke ødelegge

I det ti-året vi nå har begynt på kommer utbygging til å bli det helt sentrale i vår bydel.

– Vi står overfor store omveltninger i de kommende årene. Derfor er det viktig at vi videreutvikler og ikke ødelegger.

Det skal graves og bygges. Det blir støy, støv og mye trafikk.

– Vi må sørge for at de store utbyggingene fører til en positiv utvikling, sier Jensen Riis og trekker fram at det som skal skje på Sollerudstranda, E 18, bygging av vannforsyningsanlegget, samt nye kraftlinjer og utbygging av Fornebu-banen vil bli en belastning for innbyggerne.

– Fremskrittspartiet er ikke imot utvikling, men vi vil være med på å si hvordan vi vil ha det, sier Jensen Riis.

Rosa busser

– Noe av det jeg ser fram til i år og årene som kommer, er de Rosa bussene, sier Jensen Riis, som er medlem av Helse- og sosialkomiteen i Bydel Ullern.

– Dette har jeg sett fram til og jeg tror at buss-tilbudet vil gjøre det lettere for eldre mennesker å komme seg ut av huset.

Jensen Riis er opptatt av at en må motarbeide ensomhet og isolasjon.

– I neste måned kan alle over 67 år ringe etter bussen og bli hentet hjemme.

Busstilbudet vil bli satt i gang mandag 3. februar om ettermiddagen.

– Jeg tror at mange vil benytte seg av tilbudet, sier Jensen Riis og legger til at Rosa busser er et vellykket tilbud i Vestre Aker, Nordre Aker og Sagene.

– Jeg er svært glad for at vi ble den fjerde bydelen.

Vil ha gladnyheter

– Jeg håper at vi i årene som kommer vil få flere gladnyheter innen helse- og sosialsektoren og at de blir offentlig kjent. Vi må ikke bare få høre om det som ikke fungere. Det gir et helt skjevt bilde av hvordan det virkelig er.

Jensen Riis sier at det gjøres mye godt arbeid innen sektoren. Det meste funger veldig bra hver eneste dag.

– Hvordan ser du på velferdsteknologien som brukes på stadig flere områder?



– Det er jeg veldig positiv til, men det må ikke erstatte mennesker.

– Kan det å ha en robot-figur hjemme, motvirker ensomhet?



– For noen vil dette fungere. Da må vi benytte oss av det, sier Jensen Riis og legger til at hvis robot-mennesker fører til gode og trygge liv slik at en blir boende hjemme lenger, så må en ta elektronikk i bruk.

– Jeg vet ikke helt om jeg tror at det med å spre kunstig matlukt, er veien å gå, sier Jensen Riis, men legger til at hvis det fungerer så er det greit. Hun er ikke i tvil om at velferdsteknologi er på full fart inn i våre hjem i dette ti-året. Det vil være med på å hindre ulykker og gi trygghet. Den elektroniske verden er på full fart inn i våre hjem.

– Vi må ta i bruk de hjelpemidlene som gjør at flest mulig kan leve gode liv hjemme. Men det å ha kontakt med andre, det å være sammen med andre mennesker, kan ikke erstattes med noe, sier Berit Jensen Riis, og legger til at teknologien ikke må erstatte menneskene alle steder.

