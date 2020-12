«Frivilligheten - mangler Arbeiderpartiet viljen eller evnen?»

Ved sin stemmegivning i bystyret, utførte hun en bevisst og aktiv handling for hindre at bydelens barn og unge skulle få et sårt tiltrengt idrettstilbud, skriver Per Gunnar Næsmoen (H).

Publisert: 02.12.2020 kl 15:44

– Vi er partiet som heier på frivilligheten, og i sjela gjør vi det også i denne saken, uttalte Vestre Aker Arbeiderpartis bystyre- bydelsutvalgsrepresentant i bystyret, slik hun er sitert i Akersposten dagen etter at hun var med på å sørge for at det sosialistiske flertallet hardt og brutalt stoppet planene til Holmenkollen Tennisklubb. Ved sin stemmegivning i bystyret, utførte hun en bevisst og aktiv handling for hindre at bydelens barn og unge skulle få et sårt tiltrengt idrettstilbud.



Ut fra sitatene i Akersposten og representantens innlegg i bystyret, sitter man igjen med et inntrykk av at Arbeiderpartiet, i alle fall lokalt i Vestre Aker, har jobbet for at sosialistene i byråd og bystyre skulle gå inn for et annet resultat enn det som ble vedtaket i bystyremøtet. Sagt på en enklere måte: Representanten forsøkte å formidle at det var evnen til å få gjennomslag som manglet i denne saken, ikke viljen.

Hvis man imidlertid ser på et innlegg fra den samme representanten i møtet i Vestre Aker bydelsutvalg, der Arbeiderpartiet, i motsetning til i bystyret, tilhører opposisjonen, bare seks dager før bystyrets møte, kan man jo begynne å lure på hva som er den hele og fulle sannheten. I forbindelse med valg av nestleder i bydelsutvalget, uttalte representanten blant annet:

– Jeg mener jo selvfølgelig at BU-nestleder skal gå til et av opposisjonspartiene fordi det er vi som sitter i byråd. Hvis dere vil samarbeide med oss, og vi skal få det inn der det teller, må vi også få noe. Det er ikke gitt at dere skal ta alt, all makt, og så skal vi jobbe for våre saker i byråd og bystyre.

Når man så vet at bydelsutvalget ikke valgte en nestleder fra et av opposisjonspartiene og deretter ser på Arbeiderpartiets, inklusive representanten fra Vestre Akers stemmegiving i bystyret seks dager etter, kan man jo lure på om kanskje heller ikke viljen til å støtte Holmenkollen Tennisklubb var tilstede.

Svaret på spørsmålet i overskriften er derfor muligens at Arbeiderpartiet mangler både evnen og viljen.

Per Gunnar Næsmoen

Medlem av Vestre Aker Høyres styre og BU-gruppe