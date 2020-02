Friområdet kan bli stengt av i flere måneder

En halvt sammenrast mur i det mye brukte friområdet er årsaken til at Kikutkollen i sin helhet er sperret av.

Publisert: 24.02.2020 kl 16:35

EKELY/HOFF: Selvaag har sperret av hele det populære friområdet. Kikutkollen har en blanding av fredningsbestemmelser mot Munchs Ekely og er regulert til friområde på den andre siden. Dette en av de få grønne lungene i området av en viss størrelse og er som sagt et populært friområde, ikke minst for barnehagebarna i umiddelbar nærhet. Kikutkollen er likevel i privat eie gjennom Selvaag og det har i den sammenheng vært strid om kommunens ulike vedtak med hensyn til reguleringsbestemmelser for området. Flere vil også huske historien om Melgaards kunstprosjekt «A house to die in», som det ikke ble noe av.

KIKUTKOLLEN: Dette er ett av de få store grøntområdene ved Hoff og Munchs Ekely. Google Maps

Byantikvaren og PBE griper inn

I juni i fjor sendte Byantikvaren en bekymringsmelding til Plan- og bygningsetaten (PBE) om tilstanden til den gamle hagemuren og lystgrotten og ba etaten om å vurdere å benytte hjemlene i plan-og bygningsloven til å sikre hagemur og lystgrotte mot videre forfall. Dette skjedde etter at en oppmerksom beboer i nabolaget hadde varslet Byantikvaren om forholdene.

I oktober 2019 sendte PBE varsel om pålegg til Selvaag/Mallin Eiendom, hvor det ble påpekt tørrsteinsmuren ved stien som leder mot lystgrotten er preget av forfall og større steiner har rast ut. Det kan se ut som om trærne på oversiden av støttemuren presser på konstruksjonen og det er fare for videre utrasing. Etaten ber om utbedring i dialog med Byantikvaren.

Så skjer det lite før selve pålegget om utbedring blir sendt ut 9. januar i år med frist for istandsetting innen 1. april og 40 000 kroner i tvangsmulkt om ikke dette utføres innen fristen. PBE skriver blant annet: «Støttemur som leder mot lystgrotten er i forfall, og løse steiner raser ut. Vi mener at løse steiner kan utgjøre en fare for forbipasserende på stien og i grotten. Som eiere av den aktuelle eiendommen er dere lovpålagt å holde den i en slik stand at det ikke oppstår fare.»

UTRYGT: Den omtalte muren holder på å kollapse. I enden skimtes den såkalte lystgrotten. På toppen et provisorisk gjerde satt opp av beboer i området. Foto: Vidar Bakken

Stenger av 30. januar

Selvaag ber om at på grunn av stort arbeidspress og dialog med Byantikvaren vil de ha utsatt fristen til 1. juni. Det blir innvilget av PBE.

Flere i nabolaget har senere vært bekymret for sikkerheten i området og en beboer har også satt opp et provisorisk nett på platået, for at barn eller andre ikke skal gå for langt ut på kanten mot muren.

Den 30. januar ble hele Kikutkollen stengt med følgende tekst: «Etter henvendelse fra Oslo kommune og av hensyn til sikkerhet er eiendommen midlertidig stengt for gjennomgang.»

Det har fått flere til å reagere, blant andre barnehagen på nedsiden av Kikutkollen, som i alle år har hatt tilgang til friområdet.

Hvorfor hele kollen?

Stengningen kan altså innebære at Kikutkollen blir utilgjengelig hele denne våren. Akersposten stiller spørsmål ved om hele kollen må sperres av om det ikke kunne lar seg gjøre å sikre det lille, utsatte området.

Vi ringte Christian Bentzen i Selvaag, som har hatt kontakten med PBE i denne saken. Vi får beskjed om å sende en SMS. Akersposten sender følgende SMS: «Det gjelder Kikutkollen. Vi har fått flere henvendelser vedr. hvorfor hele kollen er stengt av og hvorfor Selvaag må vente helt til 1. juni for å utbedre muren?"

Bentzen svarer på SMS: «Hei. Vi takker for din henvendelse. Eiendommen Jarlsborgveien 2 er midlertidig avsperret etter pålegg fra Oslo kommune. Vi tør samtidig minne om at eiendommen er i privat eie og at eier således er ansvarlig om hendelser skulle oppstå. Det gjelder selv om eiendommen er fredet eller foreslått endret til friluftsområde. Ha en god dag.»

Akersposten skriver tilbake på SMS: «Kan ikke se at det foreligger pålegg om å sperre av hele området i PBEs saksinnsyn. Pålegget dreier seg om å sikre/istandsette mur og lystgrotte. Kan ikke dette området sikres uten å sperre av hele kollen?»

Svaret er: «Vi minner nok en gang om at dette er privat eiendom.»

Der stopper saken foreløpig.

