Fraråder sterkt riving - ber om forbud

Utbygger vil rive det som er en gammel husmannsplass på Røa. Det fraråder Byantikvaren.

Publisert: 28.01.2021 kl 15:50

RØA: Det gjelder Bjerkebakken 13, Nordre Bjerke, som sammen med Bjerkebakken 11, Søndre Bjerke, opprinnelig var to husmannsplasser under Voksen gård. Bjerkebakken 11 er «reddet» etter at den kom på Byantikvarens Gul liste på 70-tallet. Nabolaget har i forbindelse med byggesaken i Bjerkebakken 13 gjort Byantikvaren oppmerksom på at det er søkt om riving av våningshuset og at utbygger vil erstatte dette med tre nye boliger. De har henvendt seg til Byantikvaren og bedt om at denne husmannsplassen også blir oppført på Gul liste. Nabolaget har også fått støtte fra Ullern, Røa og Bygdøy Historielag i dette.

Les saken: Motsetter seg rivning av den gamle husmannsplassen

Historielaget: Mener dette er et kulturminne av høy verdi

En utsatt gruppe

Byantikvaren har fått oversendt søknad om riving fra Plan- og bygningsetaten til uttalelse. Byantikvarens har besluttet å oppføre eiendommen på Gul liste og i sin uttalelse til Plan- og bygningsetaten, frarådes sterkt riving og etaten anmoder om at sak om midlertidig forbud mot tiltak fremmes.

- Vi ser det slik at Bjerkebakken 13 har høy kulturhistorisk verdi som husmannsplass under Voksen gård. Det også grunn til å tro at den er eldre enn Bjerkebakken 11, som er på Gul liste. Husmannsplasser er en utsatt gruppe, som det er få igjen av i bydelene. Det er stort sett de store gårdsbygningene som er bevart, sier Helga Feiring, antikvar Byantikvaren.

- Byantikvaren har sterkt frarådet riving i sin uttalelse til plan- og bygningsetaten. Tror du dette vil få etaten til å motsette seg riving?

- Vi håper at Plan- og bygningsetaten ser det samme som oss, at det er stor grunn til å bevare denne husmannsplassen med som sagt høy kulturhistorisk verdi, sier Feiring.

I sin uttalelse viser Byantikvaren gjennom ulike kilder til at husmannsplassen Nordre Bjerke trolig er eldre enn Søndre Bjerke.

Her er Byantikvarens begrunnelse:

De bevarte husmannsplassene i Oslo er en utsatt gruppe. Historisk har det vært lettere å forsvare bevaring av større hovedbygninger enn små husmannsstuer. Tidligere vernepraksis har ført til at få husmannsplasser har blitt sikret. Husmannsplassene er derfor trukket frem i Verneplan for Akergårdene. Bjerkebakken 13 er ikke oppført i verneplanen, noe som antagelig skyldes at plassen er lite nevnt i litteraturen og derfor har blitt oversett. Gården Voksen hadde svært mange husmannsplasser, og det er et lite antall som går igjen i litteraturen om Voksen gård og Røa-området.

Bjerkebakken 13 fremstår som noe endret og ombygget. I 1938 ble garasjetilbygget mot nord oppført, og det ble samtidig skiftet vinduer og kledning. Mot vest er inngangspartiet utvidet med et større overbygg og veranda. Sammenligning av dagens situasjon og foto fra rundt 1900 viser imidlertid at bygningskroppen er bevart, og lesbar tross endringene. Foto viser at bygningen har en alderdommelig kjeller. Byantikvaren har grunnet situasjonen med covid-19 ikke hatt anledning til å befare bygningen på dette tidspunkt, men kan på bakgrunn det kildematerialet vi har gjennomgått ikke utelukke at bygningen er den eldste av de to plassene Nordre og Søndre Bjerke. Det er grunn til å tro at bygningen kan være oppført før 1850 og dermed meldepliktig etter kulturminneloven § 25.

Byantikvaren vurderer Bjerkebakken 13 å ha høy kulturminneverdi som representant for husmannsplassene under Voksen gård og den tidligste bebyggelsen i Røa-området. At det er bevart to husmannsplasser i sammenheng, Bjerkebakken 13 og Bjerkebakken 11, er unikt og styrker verdiene. Byantikvaren vurderer endringene i Bjerkebakken 13 å ikke svekke kulturminnet, da endringene er reversible og det er mulig med en tilbakeføring til opprinnelig uttrykk.

Grunnet de høye kulturminneverdiene vil Byantikvaren føre Bjerkebakken 13 på gul liste. Byantikvaren fraråder sterkt riving og anmoder om at sak om midlertidig forbud mot tiltak fremmes.

Følg Akersposten på Facebook