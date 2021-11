Det er alltid en begivenhet når Frank Brunner stiller ut sine arbeider. Denne gangen går han for en utstilling av den intime sorten.

Publisert: 24.11.2021 kl 17:20

TRAVELT: Her må kunstneren Frank Brunner trå til selv, med god hjelp av Trude Udnæs. Foto: Vidar Bakken

BORGEN: Frank Brunner er en anerkjent kunstner, som selger i «bøtter og spann» hver gang han stiller ut (se faktaboks). Etter at han kom tilbake fra New York for noen år siden, har han bosatt seg i Oslo, selv om han ofte pendler til sitt ene atelier i fødebyen Kristiansand.

Aldri vist i Oslo

Akersposten treffer Frank Brunner sammen med bestyrer av Villa Heggeli, Trude Udnæs. De to er i ferd med å sette sammen salgsutstillingen som åpner torsdag 25. november. Han er vant til større gallerier, hvor andre tar seg av det praktiske arbeidet med å få utstillingen på plass. Nå skal Brunner stille ut sine grafiske arbeider i et «intimgalleri», som vanligvis har en helt annen virksomhet.

BÆRES INN: Opp trappen fra Skøyenveien ligger utstillingslokalet. Frank Brunner og Trude Udnæs med ett av mange bilder, mens en sen ettrmiddagshimmel appaluderer. Foto: Vidar Bakken

- Jeg var her i en konfirmasjon og likte disse lokalene veldig godt. Nå ser jeg frem til en intim utstilling, i et område hvor jeg har mange venner og bekjente. Denne gangen har jeg også med flere bilder som aldri har vært vist i Oslo før, sier Brunner.

På denne adressen i Skøyenveien 11B, har tidligere to søstre drevet selskapslokaler i huset på baksiden. Selskapslokalene ble avviklet for rundt 20 år siden. Huset er senere blitt bolig for en ny familie, som har reist «nye» Villa Heggeli ut mot Skøyenveien, hvor tråden er tatt opp igjen.

- Det er spennende at Frank vil ha en utstilling i Villa Heggeli, som vanligvis brukes som selskapslokaler for dåp, minnestund, konfirmasjon eller andre former for familiefester. Vi er relativt nyåpnet og ser etter flere måter de nye lokalene kan brukes på, sier Udnæs.

SNART ADVENT: Passer bildet på denne veggen tro? Her har Frank Brunner benyttet sin spesielle speilingsteknikk, med en figurativ versjon og en abstrahert versjon.

Vann og sjø

De grafiske arbeidene på denne utstillingen er i form av dyptrykk med etsning – den eldste form for trykkteknikk innenfor grafikk.

- Jeg er glad for at mine bilder har blitt trykket hos Atelier Larsen i Helsinborg, som jeg mener er Nord-Europas beste trykkeri når det kommer til grafikk, sier Brunner.

Mange av de store og nye bildene har vann og sjø som tema.

- Jeg jobber gjerne i serier. Alt dette med vann og sjø er relativt nytt, hvor jeg henter mye inspirasjon fra områdene rundt Kristiansand. Vann er både spesifikt og universelt og opptrer i et fast mønster. Skyene på bildene er også vann, men uten et fast mønster. Jeg binder de sammen med linjer som skaper ideen om lys. På noen av bildene kan du også kjenne igjen en konkret by i horisonten, hvis du ser nøye etter, sier Brunner.

Bildene som står på gulvet i galleriet, klare til å bli hengt opp, har også helt andre temaer.

- Flere av bildene er emosjonelle. Jeg dras mot følelsesladde motiver, uten at det skal tippe over, understreker han.

STEMNING: Et bilde Frank Brunner er glad i, hvor han har "fanget" sin sønn Frans, som gjennom et vindu betrakter en kunstinstallasjon i Venezia. Foto: Vidar Bakken

- Jeg gleder meg til å vise frem hans vakre bilder i disse lokalene som har et enkelt uttrykk – et lokale som ikke tar oppmerksomheten vekk fra bildene. Hvis noen ønsker en spesialvisning utenom åpningstidene, er det bare å ta kontakt, sier Udnæs.

Frank Brunner har flere spennende historier om de ulike verkene og hva som har inspirert han. Han har alltid et kamera med seg, som er hans personlige skisse- og huskeblokk når motiver dukker opp for han. I noen av bildene med lys, kommer også han kjente teknikk med speiling av motivene frem.

Begge to har det travelt foran utstillingsåpningen og da samtalen går over til hvor mange kilo de enkelte opphengene tåler – da er det på tide for journalisten å gå.

Utstillingen åpner torsdag 25.11 klokken 16.00 – 20.00 og videre:

Fredag 26.11: 16.00 - 20.00

Lørdag 27.11.: 14.00 – 18.00

Søndag 28.11. 14.00 – 18.00