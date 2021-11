Framtidens boligløsning kan være å bo sammen, men alene

– Det lønner seg økonomisk, det er sosialt og det er miljøvennlig, sier Olav Birkenes, daglig leder av Birk & Co. Mandag 22. november kan du høre ham fortelle om hvordan vi kan bo for oss selv, men samtidig dele. Det skjer på Ullern kultursenter.

LILLEAKER: Hvorfor bo alene når du kan bo sammen med noen – men samtidig alene? Kan vi tenke oss andre boformer enn de vi har i dag? Er alene-livet det beste for oss mennesker – som egentlig er et flokkdyr. Hvem har bestemt at vi skal bo slik vi gjør? Er det på tide å tenke nytt? Sette puslespillet sammen på en annen måte, lar det seg gjøre?

Slike og tilsvarende spørsmål stilte folkene bak eiendomsutviklingsselskapet Birk & Co AS seg.

– Da kom vi opp med løsningen om å bo alene, men samtidig sammen med andre. Vi begynte å planlegge deleleiligheter. Venneleilighetene kom først, men så oppdaget vi at en god del eldre fattet interessen for denne måten å bo på, sier Birkenes. De hadde først og fremst den yngre garde i tankene da de planla venneleilighetene.

Bolig mer enn leiligheten

– Så viste det seg at en del også tenkte at dette kan være en ny form for generasjonsbolig eller at venner, som er blitt alene, kan slå seg samen og dele på en bolig med selvstendige enheter, fortsetter Birkenes, som legger til at legger stor vekt på andre deler av bo-området.

– Vi mener at en bolig er mer enn de kvadratmeterne som utgjør selve boenheten. Derfor legger vi også stor vekt på utearealene og på områdene som beboerne kan dele, sier Birkenes. Han snakker om delemeter og deleleiligheter og helhetlige løsninger som bringer mennesker sammen – hvis de ønsker det.

På MandagsSTOPPEN 22. november vil han vise hvilke tanker som ligger bak Fyrstikkbakken 14 på Bryn.

Kinderegg-boligene

Koronaens inntog viste oss hvor fort ting kan endre seg. Klimautfordringen tvinger oss til å tenke annerledes. Det vil bli mer bruk av hjemmekontor. Ressursbruken må ned og den må bli bærekraftig. Samtidig må vi sørge for å opprettholde våre sosiale liv. De unge krever at klimaavtrykket vi setter, må reduseres. Dele-økonomien er på full fart inn – også når det gjelder hvordan vi bor.

– Vi legger vekt på at det skal være en økonomisk fordel å dele. Du kjøper ditt eget, men har tilgang på så mye mer de gangene du trenger det, sier Birkenes og nevner fellesrom som gjesterom, selskapslokaler, takterrasse, muligheten til å lage kontorfellesskap, et sted å spise lunsj sammen eller bare det å være sammen.

Olav Birkenes, daglig leder av Birk & Co.

– Vi har ikke behov for masse kvadratmeter hver dag, bare av og til. Da kan flere være sammen om det vi trenger av og til, sier Birkenes og legger til at de legger sjela si i hvert eneste prosjekt.

– Å utforme gode boliger, som er tilpasset et samfunn i endring, er en skapelsesprosess.

Det at hver og en ikke trenger å forbruke like mye når boliger skal bygges, gjør deleleilighetene langt mer miljøvennlige.

Venneleiligheter

Det hele begynte med at en tenkte på venneleiligheter. En venneleilighet er en husvære med flere eiere – for eksempel to separate leiligheter med dør imellom inn til et areal en deler. En har laget mange og ulike løsninger.

– Vi tenker oss av vi må ha leiligheter for ulike behov og livssituasjoner, sier Birkenes og nevner tvilling-leiligheter eller en løsning hvor to, tre eller fire kan bo sammen.

– De skal ha sitt eget og noe de er felles om.

– Et slags oppgradert kollektiv?

– Du kan gjerne kalle det det, sier Olav Birkenes og legger til at ettersom deler av Oslo får en stadig eldre befolkning med mange enslige, kan dette være en måte å møte den utfordringen på.

