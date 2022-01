Da den riktige avmerkingen av forslag om hundejorde kom på plass, viste det seg at hele fire hull av frisbeegolfanlegget blir rammet.

Publisert: 11.01.2022 kl 15:43

VOKSEN: Først avmerket Akersposten alternativet til hundejorde på Voksen feil. Det førte til protester fra medlemmer av fribeegolf-klubben, da det avmerkede området for hundejorde lå der hvor hull 16 på banen er etablert. Dette ble så rettet opp etter å ha funnet området som bydelsutvalget har pekt ut som alternativt, inngjerdet friområde for hunder. Under er kartskissen som fulgte saken i den politiske behandlingen.

Verre

Da gikk det fra vondt til verre. I det nye, avmerkede området ligger flere av frisbeegolfbanenes hull. Det falt ikke i god jord hos klubbens medlemmer.

- Vi har en leieavtale med Eiendoms- og byfornyelsessetaten, som gir oss rett til å ha frisbeegolfbane på Voksenjordet. Banen er i full bruk, selv om vi ikke har rukket å sette opp skilt ennå. Det spilles tusenvis av runder der per sesong. Området dere peker på i deres sist oppdaterte sak, inneholder fire av våre 18 hull, samt konteineren hvor vi har alt utstyret vi trenger for å bygge ferdig og vedlikeholde banen. Det er vanskelig å forstå hvorfor noen legger planer om andre aktiviteter akkurat der, skriver leder av Ekerberg sendeplateklubb, Halvor Kippe i en kommentar til Akersposten.

Han legger til at frisbeegolfbanen er gratis og til fri bruk for alle.

Beklager

Leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Yngvar A. Husebye, beklager utfallet i denne saken, men understreker også at området som fribeeklubben har fått tillatelse til å bruke, aldri har vært til behandling i bydelen.

- Denne saken ble nok behandlet uten tilstrekkelig avklaring, og det er beklagelig. Det var forhandlinger om årets budsjett som tok mye oppmerksomhet i ukene før jul. Området som Ekeberg Sendeplateklubb nå benytter i Vestre Aker, har ikke vært behandlet av bydelen, men avklart direkte med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Det er nok der misforståelsen er oppstått, sier Husebye og fortsetter: - Jeg vil be bydelsutvalget omgjøre vedtaket og ta ut dette området i denne sammenhengen, så får vi se hva som blir utfallet. Vi vet det er et stort behov for inngjerdede friområder for hund, så vi må få til en løsning. Det er betydelig knapphet på friarealer nær der mange bor, og bydelen har som et eksempel ennå ikke fått akseptable erstatningsarealer for anleggsområdet på Husebyjordet. Det blir dermed en større diskusjon om hvordan bydelens arealer benyttes på en best mulig måte, og det får vi heller komme tilbake til.

