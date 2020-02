De vet hvordan man går fra pikerommet til Øyafestivalen på et par år

Jentene i bandet From Scratch gikk i løpet av et par år fra å ikke kunne spille et eneste instrument, til å spille på Øyafestivalen og by:Larm.

ULLERN/NORDRE AKER: Bandet som kaller seg «From Scratch» gjorde også nettopp det – de begynte «from scratch». De startet kun med et sterkt ønske om å bli rockestjerner, men ingen av jentene kunne å spille et instrument. Men det så de ikke på som et problem. Drømmen fra pikerommet, mammas LP-samling og pappas gamle kassegitar var nok til å bare kaste seg ut i det.

I dag har de vært et band i to år, i hvert fall med dagens besetning. Og i løpet av disse to årene har de gått fra å ikke vite navnet på de ulike trommene, eller noe særlig annet om de andre instrumentene, til å lage egen musikk og opptre på Øyafestivalen. Og i neste uke spiller de ikke bare én, men to dager, på Oslo-festivalen by:Larm, 27.-29. februar.

Men hvordan går man egentlig fra å ikke kunne noe innen musikk, til å bli pekt ut av et dansk magasin som «et av de nordiske bandene å følge med på» i løpet av så kort tid?



– Det er det som er sykt! Man skulle tro det var vanskelig å lære seg å spille, men utviklingen har gått så fort! Vi kom langt bare ved å starte. Hvem som helst kan, hvis de bare vil, forteller Hedda Rungstad (trommer) fra Ullern, Alma Emelie Lyngstad (bass og vokal), Ada Rummelhoff (piano) og Susanna Sørensen (gitar og vokal) fra Ullern.

Lager musikk med særpreg

Pianisten i dagens besetning, Ada, har riktignok litt mer musikalsk erfaring enn de andre. Hun har spilt piano siden hun var åtte år gammel, og hun går på musikklinje. Men det at ikke alle har en musikalsk utdannelse gjør at de er litt mer uortodokse i måten de spiller på. Musikken får mer særpreg da. I dag er det veldig lett å falle innenfor «P3-rammene», mener de.

I stedet har de skapt sitt eget uttrykk bestående av fengende melodier, grungy gitarriff og en leken synth som limer alt sammen. De legger også stor vekt på tekstene, som både er personlige og samfunnskritiske.



– Og vi er veldig samkjørte, siden vi har lært alt vi kan sammen. Vi skriver låter og jobber med musikken sammen. Bandet blir på den måten et produkt alle føler eierskap til.

Selv om jentene beviste at de raskt kunne lære seg å ikke bare traktere instrumentene, men også komme seg ut på de større scenene, har det absolutt vært mye hard jobbing underveis. De har faste øvinger to ganger i uka, og de spiller mange konserter. De har alltid takket ja til det de har fått av spillejobber, uansett om det er en liten studentkonsert eller noe større.

– Det er kontinuerlig arbeid. Og vi gjør alt selv, vi har ikke management. Vi tar oss av PR, merchandise, booking og alt annet på egenhånd. Det er en fulltidsjobb å være i band. Det handler om å være tilgjengelig, spille konserter, ha musikk ute på nett og vise at vi eksisterer.

Pekt ut som lovende

Da de i fjor fikk en e-post om at de var ett av syv band og artister som ble plukket ut til å spille på Øyafestivalens intime scene «Biblioteket», ble de svært overrasket. De hadde jo ikke vært med i en konkurranse eller kontaktet festivalen på noen måte, de ble bare oppdaget og plukket ut som et band Øyafestivalen har «stor tro på.»

– Det var et sjokk! sier vokalisten, før pianisten legger til:

– Nei, det var fortjent. Vi har jobbet hardt for å komme dit vi er nå! Det er veldig hyggelig at Øyafestivalen finner artister som ikke er så åpenlyst «up and coming», forteller de videre.

– Vi hadde ikke vært på P3, for eksempel. Respekt til Øya! Vi vil gjerne vite hvem som kjempet for oss.

De har blitt kontaktet flere ganger med tilbud om spilleoppdrag. Det samme skjedde med By:Larm. Det henger nok sammen med at de har spilt konserter hvor bransjefolk tilfeldigvis har vært i publikum. Og de kan fort dukke opp der man minst venter det.



– Han som booker til by:Larm var på en av konsertene våre hvor det var åtte i publikum. Men den ene publikummeren kan være viktig! Vi hadde det så gøy sammen med publikum på den konserten, man kommer langt med å ha det gøy og vise hvor mye man liker å spille.

Slipper ny singel

Fredag 21. februar varmer bandet opp til by:Larm ved å slippe singelen «The Plague». Den handler om å være redd for å miste vennene sine til noen andre.

– Pesten er de andre som tar fra deg vennene dine, forklarer de.

Nå er planen først og fremst å øve mye før by:Larm. Så skal de pumpe ut masse ny musikk og spille den inn. Videre har de lyst til å spille på festival i løpet av sommeren, og de er også på utkikk etter management og platekontrakt. Da kan de konsentrere seg om det de først og fremst vil drive med, nemlig musikken.

