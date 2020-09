Fra gruvedrift til turistmagnet

– Svalbardtraktaten er en internasjonal avtale som sikrer Norge full suverenitet over området, sier Kristian Jervell, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Onsdag 23. september forteller han om denne avtalen som kom i stand etter første verdenskrig.

LILLEAKER: Svalbardtraktaten er en av de få internasjonale avtalene fra oppgjøret etter første verdenskrig – og som fremdeles etterleves. Norges suverenitet har aldri blitt utfordret med unntak av andre verdenskrig.

– Traktaten ble inngått i 1920. Den trådte i kraft i 1925, fortsetter Jervell. Den er ratifisert av over 40 land. Svalbard styres av Sysselmannen, som er direkte underlagt polaravdelingen i Justisdepartementet.

Et par ganger tidligere var det gjort forsøk for å få i stand en traktat om Svalbards status, men disse forsøkene strandet av ulike årsaker.

– Svalbardtraktaten av 1920 sikrer Norge full suverenitet, sier Jervell. Noen tror at Norge bare forvalter området, eller at norsk suverenitet på Svalbard er begrenset. Det er ikke riktig. Tvert imot slår Svalbardtraktaten fast i artikkel 1 at Norge har full og alminnelig suverenitet over øygruppen.

Traktaten setter også krav til Norge – vilkår som skal oppfylles. Blant annet likebehandling av borgere og selskaper fra alle land som har sluttet seg til avtalen innenfor visse områder, typisk når det gjelder visse former for næringsdrift. Den legger også begrensninger på bruk av området til militære formål.

– Svalbard er ikke en del av Schengenområdet.

Schengenområdet består av 26 europeiske land. Mellom disse landene er det vanligvis ikke passkontroll. Hvis du har gyldig visum eller oppholdstillatelse i et av disse landene, kan du også besøke de andre landene. Svalbardtraktaten på sin side sier at borgere av traktatlandene har en likerett til innreise på øygruppen. Mange av statene som er part i Svalbardtraktaten er ikke medlemmer av Schengensamarbeidet. De to regimene er vanskelige å kombinere.

– Må en ha visum til Svalbard?

– Nei.

Internasjonalt

– Det er et internasjonalt miljø på Svalbard. Rundt 30 prosent av dem som bor der, har ikke norsk pass, sier Jervell og legger til at det er i underkant av 3000 mennesker som bor på øya.

– De aller fleste i Longyearbyen, rundt to og et halvt tusen.

Resten bor i Barentsburg og Ny-Ålesund og noen ganske få på den polske forskningsstasjon i Hornsund.

– Er det noe mer igjen av gruvedriften?

– Litt. Ikke mye. Norge driver Gruve 7 utenfor Longyaerbyen. Det aller meste går til å drive kullkraftanlegget. Det samme gjelder for russerne i Barentsburg.

– Hva brukes Svalbard til nå?

– Det drives mye forskning. Svalbard er unik som forskningsplattform blant annet ved at ikke noe annet sted ligger like langt nord og har like godt utbygget infrastruktur. Det forskes på klima, romspørsmål og mange andre ting.

Det er ingen tvil om at turismen er på full fart til å overta.

– Før coronaen kom, var helårs-turismen i rask vekst på øya.

Det er nå satt litt på vent. Det er heller ikke uproblematisk at mange mennesker kommer og tar den uberørte naturen i bruk. Det har vært tatt til orde mot en slik utvikling.

Kings Bay

Mange forbinder Svalbard med Kings Bay-ulykken som endte med at statsminister Einar Gerhardsen måtte gå av. 5. november i 1962 mistet 21 gruvearbeidere livet i en eksplosjon. Det politiske etterspillet fant sted i 1963. Det ble reist mistillit til regjeringen.

Stortingsdebatten tok til 20. august. Etter fire dagers heftig debatt – som i sin helhet ble overført i radio og fjernsyn – ble mistillitsforslaget vedtatt med 76 mot 74 stemmer.

Det var SFs to representanter – Finn Gustavsen og Asbjørn Holm – som unnlot å støtte Gerhardsens regjering.

Havretten

– Utviklingen av den moderne havretten har ført til at kyststatene har fått suverene rettigheter til ressursene på sokkelen og i havområdene rundt sine landområder. Siden Svalbard er norsk, er øygruppen med på å generere norsk kontinentalsokkel, sier Jervell og legger til at fiskevernsonen rundt Svalbard ble opprettet i 1977.

Isen i Arktis smelter fort og klimaendringene kommer raskere og merkes mer der enn de fleste andre steder.

– Dette har ført til økt oppmerksomhet omkring Svalbard og andre polare områder. Jeg synes likevel at inntrykket av at det er stort konfliktpotensiale i Arktis ofte er overdrevet, sier Jervell og fortsetter.

– Vi skal huske på at Arktis er et område der det er relativt få uavklarte avgrensningskonflikter. De fem statene rundt Polhavet er enige om at havretten gjelder i Arktis som i andre hav, og de har forpliktet seg til å løse eventuelle utestående avgrensningsspørsmål på en ordnet måte, i tråd med havretten, sier han.

Strid rundt fortolkningen av traktaten i nyere tid har først og fremst knyttet seg til om Svalbardtraktaten også gjelder havområdene rundt øygruppa. Enkelte land mener at traktatens likebehandlingsbestemmelser gjelder ikke bare på landjorden og i territorialfarvannet, men også på sokkelen og i fiskevernsonen utenfor 12 nautiske mil. En slik tolkning er imidlertid direkte i strid med traktaten, fremholder Jervell.

Ikke livsløps-samfunn

I starten reiste folk til Svalbard for å jobbe. Legge seg opp penger. De som arbeider der, betaler nesten ikke skatt.

– Slik er det ikke lenger. Nå er det mange som er fastboende på Svalbard.

Det finnes alt fra barnehage til universitet og det er et lite sykehus der også.

– Men en kan ikke bli gammel på Svalbard?

– Jo, det kan du, men Svalbard er ikke lagt opp som et livsløpsamfunn, der offentlige tjenester står til rådighet for å støtte dem som ikke lenger klarer seg selv.

Skal en bo på Svalbard som pensjonist, må en klare seg selv også økonomisk. En kan heller ikke bli gravlagt der. Det finnes en kirkegård, men det er lenge siden folk ble gravlagt der.

– Med så lave skatter følger ikke alle velferdsordningene med på kjøpet, sier Kristian Jervell.