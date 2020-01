Fra 3. februar har Ullern rosa busser

– Vær med på å sette de Rosa bussene i gang. Mandag 3. februar klokken 12 blir det offisiell åpning av dette transporttilbudet ved Ullern kultursenter. Fra da er dette transporttilbudet en realitet i vår bydel, sier Mari Bilben, bydelskoordinator for «Aldersvennlig bydel» i Bydel Ullern.

BYDEL ULLERN: – Kom og se hvordan bussene er, som skal kjøre i bydelene Vestre Aker og Ullern, inviterer Bilben og legger til at det blir kake på Kultursenteret i Sponhoggveien 2. Det må feires at Bydel Ullern er den fjerde bydelen som får dette aldersvennlige transporttilbudet i hovedstaden. Det blir to nye busser i Vestre Aker og Ullern. I alt skal seks slike rosa busser bli godt synlige når de kjører rundt i de to bydelene.

– Dette er en festdag for alle over 67 år.

– Er det bare dem over 67 år, eller er det alle som reiser på honnørbillett?



– Det er kun de over 67 år, men du kan reise sammen med en annen og da spiller alder ingen rolle. Vedkommende betaler reisen slik en ellers ville ha gjort det.



I Bydel Ullern bor det vel 5800 i riktig alder for dette tilbudet.

Viktig for både Oslo og bydelene

– Dette er et transporttilbud vi er veldig glade for kommer, sier Bilben. Hun er ikke den eneste som møter opp på denne åpningen. Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap) og byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) skal representere de sentrale myndigheter i Oslo. Fra Bydel Ullern kommer leder av bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen (H), bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten og avdelingsdirektør Bente Otto. Det musikalske innslaget kommer fiolinist Carlos Alvarez Romero til å stå for.

– Et av de nye tiltakene som kommer nå, er at en kan bruke bussen i både Vestre Aker og Ullern, sier Bilben. Tilsvarende «samkjøring» er det for Nordre Aker og Sagene. Rosa busser er fortsatt et prøveprosjekt, som ble igangsatt i Bydelen Nordre Aker i 2017.



– At bussen kjører i begge bydelene, gjør tilbudet enda mer fleksibelt og brukervennlig, sier Bilben og legger til at aldersvennlig transport er noe bydelen har ønsket seg lenge.

Ytterkantene er Bogstad gård, Frognerseteren og Majorstuhuset.

Fleksibuss og turbuss

Skal du være hos legen til et bestemt klokkeslett, er trolig ikke Rosa busser den beste løsningen. Bussen er ingen drosje. Heller ikke en buss som går i rute til fastlagte steder og tider. Det er en fleksibuss som samler opp folk på en runde. Da må også passasjerene være fleksible.

– Kanskje skal du ikke noe sted i det hele tatt. Du kan godt bestille bussen og bli med på hele rundturen – og så hjem igjen, sier Bilben. Noen velger dette – en slags turbuss for å komme seg ut av huset.

Gruppeturer

– Det lar seg gjøre å arrangere gruppeturer. Tenk om en fire-fem-seks personer har lyst til å spise lunsj på Bogstad gård eller på Frognerseteren? Eller ta seg en liten utflukt sammen? Da kan de bestille en fellestur, men da blir en hentet på samme sted og kjørt tilbake til et felles sted for avstigning.

Hvis alle må eller ønsker å bli hentet hjemme, må hver og en ringe og bestille.



– Husk at rullestoler og rullator ikke er noen hindring. Det er bare å ta bussen, sier Bilben.

Slik bestiller du

Ring 23 24 28 50 eller bruk den aldersvennlig Ruter-appen, som du laster ned fra app-butikken på mobilen din. Reisene kan bestilles mellom kl. 09.00 og kl. 17.00 mandag til lørdag og minst en time før selve turen. En må oppgi tidspunkt for når en ønsker å bli hentet og kjørt hjem igjen, og om en har med følge eller hjelpemiddel.

Minibussen henter en hjemme til avtalt tid, og tar deg dit du skal innenfor det gitte området. Reiseruten blir lagt opp etter hvilke bestillinger som kommer inn. En må være klar når bussen kommer, den venter ikke.



Oppstår det forsinkelser, blir en varslet om dette.

Første turen

Kari Røstad, prosjektleder i Mobilitetstjenester Ruter, har tidligere sagt til Akersposten at Ruter trenger noen opplysninger om passasjerene.

– I forbindelse med at en skal bestille den første turen, trenger vi noen personopplysninger. Ruter må ha navn, adresse og fødselsdato, slik at en kan bli kontaktet, sier Kari Røstad og ber om at mange laster ned bestillingsappen.



TT-kort kan ikke brukes.

– Vet en noe om hvordan tilbudet har fungert i de andre bydelene?



– Det er godt mottatt og mye brukt, sier Mari Bilben, som håper og tror at det blir likedan i vår bydel og viser til følgende:

Rosa busser-tall:

De Rosa bussene har rundt 2000 unike brukere.

58 prosent av passasjerene er over 80 år. Fem over 100 år har sittet på, den eldste var 102 år.

Antall gjennomsnittlige reiser per måned i de tre bydelene, som har hatt tilbudet, er over 4100.

En dag i desember i fjor var det hele 242 som ringte etter bussen.

Mellom fem og 15 prosent i alle de tre bydelene har forsøkt aldersvennlig transport. Tilbudet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Ruter.

