Ødeleggelse av naturen:

En svært uønsket plante er i ferd med å få fotfeste i selve Husenbyskogen. Forsvaret er tilsynelatende fornøyd med tingenes tilstand.

Publisert: 11.09.2021 kl 10:26

HUSEBYSKOGEN: Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) har stilt forsvarsministeren et spørsmål i Stortinget, om hva Forsvaret vil gjøre for å bekjempe fremmede arter. Han viser til Husebyskogen som eksempel på uheldig spredning av Kanadagullris etter hogst og rydding av skog, og manglende tiltak for bekjempelse.

Til dette svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen blant annet: Forsvarsbygg utførte tynning i Husebyskogen i 2019 for å tilrettelegge området som øvingsareal for Forsvaret. Fortsatt er det skog med store trær som skaper et skyggesamfunn på bakken. Forsvarsbygg vurderer det som lite sannsynlig at tette bestander av Kanadagullris vil etableres som et resultat av tynningen. Kanadagullris vokser på lysåpne arealer og vil ikke trives i skog der den blir skygget ut, opplyser Forsvarsbygg.

Se Elvestuens spørsmål og Bakke-Jensen svar nederst i saken.

- Det holder ikke

Akersposten møtte Ola Elvestuen og medlem av bydelsutvalget, Margrethe Geelmuyden (V), som også bor i nærområdet.

- Dette er jo Forsvarets område og da må også Forsvaret ta ansvaret for naturverdiene og sørge for at Kanadagullris ikke overtar store områder. I sitt svar sier de at de gjør noe, men det de gjør holder ikke. De må gjøre det som er nødvendig for å holde dette nede. Nå har problemet med Kanagullris flyttet seg inn i selve Husebyskogen, etter at en stor del av vegetasjonen her er fjernet. Vi må sørge for at Forsvaret tar ansvar for naturverdiene på sine områder, akkurat som alle andre statlige etater, sier Elvestuen.

- Overalt hvor du tar ned trær, så skjer dette. Forsvarsministerens svar tyder på at Forsvaret ikke har undersøkt saken og at de ikke tar spredning av fremmede arter på alvor. For det første er det feil at Kanasdagullris ikke sprer seg raskt til nye områder i skogen. Spredningen er omfattende og nye områder blir infisert hvert år. De beskjedne tiltakene som gjøres, selv om de er både godt ment og de involverer både skoleklasser, Naturvernforbund og Forsvarsbygg, så er de fullstendig utilstrekkelige. Det blir som å gi Paracet mot kreft. Spredningen skjer raskere enn det frivillige klarer å bekjempe, sier Geelmuyden.

Saken fortsetter under bildet

OVERALT: Dette området i skogkanten er dominert av Kanadagullris, hvor stedegne arter har forsvunnet. Margrethe Geelmuyden og Ola Elvestuen forlanger at forsvaret tar ansvar. Foto: Vidar Bakken

Stor trussel

- Dette er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet. Kanadagullris overtar store områder og fører til at stedegne arter fortrenges. Dette må det tas tak i med den innsatsen som kreves. Det er laget en strategi for bekjempelse av fremmede arter og sikre artsmangfold, som Forsvarsdepartementet er en del av - og det forplikter. Det ansvaret tar de altså ikke i denne sammenheng, sier Elvestuen.

I et skogområde som er relativt nyryddet, har Kanadagullris dukket opp her og der.

- Dette er bare starten. I løpet av kort tid tar de over hele dette åpne området. Det er nå innsatsen bør gjøres, mens det ennå er tid, påpeker Geelmuyden.

- Jeg vil følge opp denne saken. Vi kan ikke sitte rolig å se på at artsmangfoldet ødelegges, sier Elevstuen.

- Det er alså på tide at Forsvarsbygg tar dette på alvor. Med dagens tiltak forventer jeg en dobling av problemet i løpet av få år. Jeg følger med og tar bilder fra år til år. Det er ødeleggelse av natur som det blir mer og mer vanskelig å reversere, understreker Geelmuyden.

Spørsmål til forsvarsministeren

Ola Elvestuen (V): Med hvilke tiltak vil statsråden verne om biologisk mangfold og bekjempe spredning av fremmede arter på områder der Forsvarsbygg er grunneier, som i Husebyskogen?

Grunngiving

Forsvarsbygg er grunneier og har forvalteransvaret for Husebyskogen og legger der til rette for Garden. De siste årene har Forsvarsbygg gjort store inngrep i skogen med hogst og rydding av skog og småskog. Varmekjær løvskog er ødelagt og fjernet flere steder.

I Husebyskogen sprer nå fremmedarten Kanadagullris seg raskt. Kanadagullris vurderes av Artsdatabanken å ha svært høy økologisk risiko. Planten endrer jordsmonnet der den vokser, noe som gjør den svært konkurransesterk. Spredning av Kanadagullris skjer spesielt raskt når eksisterende vegetasjon fjernes eller tynnes. Kanadagullris truer utvilsomt det biologiske mangfoldet i Husebyskogen.

I 2020 la regjeringen frem en tiltaksplan for bekjempelse av fremmede skadelige organismer 2020-2025. Forsvarsdepartementet var med på å utarbeide tiltaksplanen. Forsvarsbygg er en viktig grunneier i Norge, og Forsvaret har gjennom langtidsplanen for forsvarssektoren ansvar for at «miljøkrav og tiltak må tas høyde for i planleggingen knyttet til både materiell, eiendom, bygg og anlegg, øvelser, trening og operasjoner».

Svar fra forsvarsministeren

Frank Bakke-Jensen: Forsvarsbygg forvalter forsvarssektorens eiendommer og ivaretar miljørelaterte oppgaver, inkludert vern av biologisk mangfold, i tilknytning til eiendommene. Forsvarsbygg opplyser at de i den forbindelse har utarbeidet en egen miljøstrategi, med planer og prioriterte tiltak for å ivareta biologisk mangfold og bekjempelse av spredning av fremmede arter. Etaten har kartlagt fremmede arter på sektorens eiendommer i rundt ti år, og årlig prioritert hva som skal bekjempes. Tiltak for å bekjempe arter eller hindre spredning prioriteres til områder der artene utgjør en direkte trussel mot prioriterte arter, utvalgte naturtyper, verneområder etc.

Forsvarsbygg utførte tynning i Husebyskogen i 2019 for å tilrettelegge området som øvingsareal for Forsvaret. Fortsatt er det skog med store trær som skaper et skyggesamfunn på bakken. Forsvarsbygg vurderer det som lite sannsynlig at tette bestander av Kanadagullris vil etableres som et resultat av tynningen. Kanadagullris vokser på lysåpne arealer og vil ikke trives i skog der den blir skygget ut, opplyser Forsvarsbygg.

Ved Huseby er det særlig på engarealene at bestanden av Kanadagullris er stor, og spesielt er ett område utsatt. Gjennom luking og slått i flere år har frivillige, i samarbeid med Forsvarsbygg, redusert bestanden av Kanadagullris i dette området.

Jeg har i tildelingsbrevet til Forsvarsbygg bedt etaten ha høyt fokus på å ivareta biologisk mangfold gjennom skjøtsel av sektorens arealer, herunder prioritere ressurser for tiltak mot fremmede arter. Forsvarsbygg følger opp forsvarssektorens bidrag, både gjennom egne tiltak og tiltak i samarbeid med andre sektorer, i nasjonale strategier og tiltaksplaner knyttet til å ivareta naturmangfold, eksempelvis Tiltaksplanen for bekjempelse av fremmede skadelige organismer 2020 - 2025.