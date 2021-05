Fortsetter kampen for blåtrikken

Nå står kampen om fortsatt drift av blåtrikken til Bekkestua. Det er bare 7 år siden at trikken igjen gikk til Bekkestua, etter at det ble brukt en halv milliard for at trikken skulle betjene denne linjen. Byrådet mener det nå blir stopp på Øraker.

Publisert: 28.05.2021 kl 07:53

ØRAKER: Det er flere tusen passasjerer som daglig passerer kommunegrensen mellom Oslo og Bærum med blåtrikken, som betjener strekningen frem til Bekkestua. Fra Jar går trikken videre på t-banelinjen. I 2024 kan det være full stopp på Øraker stasjon, når de nye italienske trikkene settes i drift på strekningen.

Ikke tilpasset

De nye trikkene er ikke tilpasset til å kunne betjene strekningen frem til Bekkestua. Det fremgår i et notat til bystyrets organer, hvor miljø- og samferdselsbyråd, Lan Marie Berg (MDG), støtter seg på Sporveiens vurderinger. Sporveien viser til at et nytt signal- og sikringssystem i forbindelse med de nye trikkene skal på plass og at det er tvilsomt om dette lar seg ettermontere på Bærumsstrekningen.

Sporveien mener også at de nye trikkene ikke er kollisjonssikre nok ifølge EU-direktiv, til å betjene en t-banelinje som i dag. Trikkene vil heller ikke være tilpasset plattformene i Bærum. Situasjonen synes fastlåst. Alternativet blir å gå på eller av trikken på Øraker og så gå 300 meter fra eller til Bjørnsletta stasjon for å nå t-banen.

Ulogisk

Er dette da full stopp for et kollektivtilbud for de mange som beveger ser ut av og inn i Bærum? Det mener ikke de tre politikerne som Akersposten møtte på Øraker stasjon, som er tiltenkt som endepunkt når de nye trikkene kommer i drift. Høyres gruppeleder i kommunestyret i Bærum, Morten Skauge, Høyres gruppeleder i Ullern bydelsutvalg, Ingrid Hopp og leder av Ullern bydelsutvalg, Carl Oscar Pedersen (H) mener alle at toget ikke har gått, eller rettere sagt trikken i dette tilfellet.

- Vi ønsker naturligvis en kollektivtrafikk som er samlende og ikke splittende. Blant annet storsatsningen med å bygge ut Skøyenområdet, tilsier at vi må ha gode kollektivpunkter inn mot Skøyen hvor det kommer mange nye arbeidsplasser, butikker og byliv. Vi trenger blåtrikken, som er stappfull av folk i rushtiden, sier Ingrid Hopp.

- Kollektivtransporten har hatt en jevn vekst over lang tid. Det er ulogisk å splitte opp et godt kollektivtilbud på denne måten. I likhet med Skøyen er Bekkestua et vekstområde med storstilt fortetting. Det betyr at passasjergrunnlaget vil vokse ytterligere. Det er fra før en betydelig pendling mellom Oslo og Bærum og den vil bare øke. Å avvikle denne linjen er en logisk brist, i en tid da det å knytte kollektivtransporten sammen har høy prioritet, sier Skauge.

- Når Fornebubanen kommer, vil blåtrikken få ytterligere betydning med sin tilknytning til Skøyen, tilføyer Hopp.

Jar - en kompromissløsning?

- Ruter snakker i flere sammenhenger om sømløs forflytning i byen. Å stoppe blåtrikken er det motsatte og det må vi gjøre noe med. Vi kan ikke på denne måten gå baklengs inn i fremtiden. Det virker som byrådet har abdisert fra denne diskusjonen, sier Carl Oscar Pedersen.

Er det nødvendig at trikken går til Bekkestua. Kan den ikke gå til Jar for overgang til T-banen?

- Det er en bedre løsning enn at den skal stoppe her på Øraker. Det kan eventuelt være en kompromissløsning. Det er i hvert fall bedre enn å gå 300 meter til eller fra Bjørnsletta stasjon. Det er det få som vil gjøre og bil vil bli alternativet for mange, sier Skauge.

- Det setter også store begrensninger for bevegelseshemmede. Samfunnets mål, er jo til enhver tid å minske forskjellene i tilbud til mennesker med ulik grad av kapasitet til å forflytte seg. Her legger man opp til å gjøre det omvendte, repliserer Pedersen.

Mangel på utredning

Hva er så løsningen på dette problemet?

-Byrådet mener at dette må eventuelt Bærum kommune bekoste og fikse selv. Det er jo ikke i samsvar med storbystrategien, hvor det skal være mulig å bo utenfor storbyen og enkelt kunne ta seg inn til bykjernen med kollektivt tilbud. Det krever et samarbeid mellom kommunene for å få det til, sier Hopp.

- Jeg tenker at dette er et spørsmål om politisk vilje. Jeg opplever at det er Sporveien som er premissleverandør her og at politikerne har godtatt at dette vanskelig lar seg gjennomføre. Dette er politikernes ansvar til syvende og sist og ta beslutninger og jeg opplever at problemstillingen rundt blåtrikken ikke står høyt på agendaen i Viken heller. Det vises til EU-direktiv, kostnader og vanskelige tekniske løsninger. Det vi har gjort i Bærum kommune er å ha gitt en uttalelse og så er saken ute av våre hender. I dette tilfellet skulle jeg ønske at Bærum kommune hadde avgjørende myndighet og ikke fylkeskommunen, sier Skauge.

- Det er mangel på utredning av alternativer. Saken har bare låst seg. Hva er mulig å få til for å opprettholde dagens tilbud. Hva er for eksempel kostnadene for å føre trikken til Jar, med en eventuell ombygging av plattformen der, spør Hopp.

- Vi er jo ikke trikkeeksperter. Det er det andre som er. Jeg mener vi må få en ny utredning som ser på andre løsninger - om hva som er mulig å få til og til hvilke kostnader. Når dette er på bordet, kan politikerne ta endelig stilling til saken, sier Pedersen



- Jeg synes det er synd at Lan Marie Berg ikke viser større engasjement i en sak som omhandler kollektivtilbudet vårt og som betyr mye for MDG. Hun støtter seg bare på Sporveiens fremstilling, uten å ta et initiativ som kan bringe saken videre, sier Hopp.

- Som tidligere sagt, så har byrådet abdisert i denne saken. Nå vil vi jobbe videre med å få alternativer på banen. Blåtrikken skal videre på disse skinnene, avslutter Pedersen.

Bydelsutvalget i Bydel Ullern har enstemmig vedtatt at trikketilbudet til Bekkestua må opprettholdes.