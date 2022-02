- Fortauene er rett og slett et tragisk kapittel

En mor med barnevogn mener det er livsfarlig å ta seg frem i Holmenveien, en vei med et stykke også uten fortau.

Publisert: 08.02.2022 kl 15:20

HOLMENVEIEN: Akersposten har fått en henvendelse fra en mor, som daglig går i Holmenveien med barnevogn. Hun har også illustrert veien med bilder. Hun velger å være anonym. Akersposten kjenner hennes identitet.

Moren skriver til Bymiljøetaten.

Hver dag går jeg for å hente min datter i barnehagen, fra Stasjonsveien, via Tråkka, til Ekelyveien. For å komme dit må jeg gå Holmenveien, strekningen mellom Dalsveien og Ekelyveien. Fortauene her er rett og slett et tragisk kapittel. De er smale, har nærmest ikke kantsten og er i tillegg nå på vinteren svært dårlig måkt. En del av veien har heller ikke fortau, det er akkurat der man må gå over veien, rett etter en sving der det er dårlig sikt og bilene kommer raskt. Som sagt, bilene kjører fort på strekningen, buss linje 46 kjører her og det er mye tungtransport som skal til diverse byggeprosjekter i området. Hva er planene for denne strekningen? Mulig området er et unntak, men fortauet følger ikke Gatenormal, Fortausbredder norm 1-01.

Det er horribelt at man må gå med hjertet i halsen og være livredd for å gli ut i veien med barnevognen, eller at en bil/buss/trailer skal treffe en når man går på fortauet. Det er rett og slett nesten UMULIG å gå her med barnevogn. Rett før nyttår ble fortauene i Dalsveien oppgradert, hvorfor ble ikke strekningen i Holmenveien prioritert? Det er en så trafikkfarlig strekning. Det er hårreisende. Bare et spørsmål om tid før det skjer en ulykke på strekningen

Uforståelig

Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite Oscar Christopher Husebye H)understreker at Holmenveien har høyeste prioritet i bydelen med hensyn til tiltak.

- Bydelsutvalget prioriterte Holmenveien mellom Tråkka og Grimelundsveien som nummer 1 av de forslagene vi ble bedt om å komme med til Bymiljøetaten på mindre, fysiske trafikksikkerhetstiltak i 2021. Den er rett og slett fullstendig uakseptabelt. Det er for meg uforståelig at Bymiljøetaten prioriterte Dalsveien, som ingen har bedt om, før for eksempel Holmenveien og Svenstuebommen. Det ligger også i kortene at det skal brukes penger på tilrettelegging for sykkel i Risalléen, men det er jo i Holmenveien behovet er. Hadde etaten kjent området, hørt på de lokale folkevalgte eller bare tatt seg en tur i rushen, hadde de sett dette, sier Husebye til Akersposten og fortsetter

- Holmenveien har en travel busslinje, er skolevei for veldig mange barn i området, er travel med biler og har mer eller mindre fraværende fortau. I tillegg er det bratte bakker og krappe svinger. Dette strekket er under enhver standard. Bymiljøetaten har ingen planer i Holmenveien, såvidt meg bekjent.

