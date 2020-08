«Første eksamen for studentene er NÅ!»

Det handler ikke om meg og mitt og hva jeg vil. Det handler om oss - om fellesskapet. Det dreier seg om å ta ansvar.

Publisert: 12.08.2020 kl 13:08

Det virker som om det er en del mennesker som ikke har fått med seg dette. En 24 år gammel student skrev følgende i en kronikk på nrk.no tirsdag 11. august: "For at jeg igjen skal ofre et sosialt liv, distansere meg og være en del av dugnaden, trenger jeg en beklagelse".



Hans hovedbudskap var at det er ikke de unge som er syndebukkene for smitteoppblomstringen, men derimot de som krysser grensen. Smitten øker ikke fordi ungdommene fester, skrev han. Vel, det gjenstår å se for svaret på det får vi ikke før om en uke eller to. Det vet vi ganske enkelt ikke per i dag. Dagens nyhet er at det er registrert hele 67 nye smittete her i landet det siste døgnet.

Det har vært festet enda mer etter at 24-åringen ytret seg. De unge flokker seg igjen på studiestedene og fadderuken er i gang. Alle går vi en spennende tid i møte. Ikke få lurer på om virusspredningen fører til en ny nedstenging i det området hvor en selv bor. At noen er virusspredere, får konsekvenser for alle.

24-åringen har rett i at en del av oppblomstringen kommer av at nordmenn har vært ute av landet og tatt med seg smitten hjem. Ved å følge med på tv har vi sett at det også var de unge voksne som hev seg på utenlandsreiser da det ble mulig. Folk i alle aldre forlot landet.

Samtidig med at myndighetene åpnet grensene, ble det understreket at det ikke var ensbetydende med at vi måtte reise utenlands. Oppfordringen var at vi burde holde oss i landet. En del fulgte ikke ønsket fra helseministeren - og reiser ble foretatt blant annet til land som senere skiftet fra grønt til rødt. Prisen for det er vi alle med på å betale nå - med spredning og angst for selv å bli smittet.

I den situasjonen vi alle står overfor - i hele verden - synes jeg det er uinteressant å fordele skyld. Hver og en av oss - også de unge voksne - har et ansvar for at vi ikke påfører andre sykdom og lidelser - eller i verste fall - død.

Det spiller ingen rolle hvilken alder vi har. Ansvar har vi okke som - men alle har ikke vist denne ansvarsfølelsen. Jeg og mine behov og har hos enkelte fått sitte i førersetet. Det går ut over alle. Ingen er uberørt av at smitten får spre seg. Samfunnet - og det livet vi kan leve - påvirkes hele tiden av smittesituasjonen.

En pandemi er ikke en vanlig influensa som på et eller annet tidspunkt går over og vi kan gå videre uten at det har skjedd altfor store skader. Denne gangen er det alvor på en helt annen måte. Derfor handler ikke dette om hva du eller jeg vil eller ønsker. Det dreier seg om at du og jeg må ta ansvar for våre medmennesker. Være en del av fellesskapet som bryr seg om andres liv og helse.

Mange mener både dette og hint i den pandemien vi befinner oss i og de tiltakene som myndighetene setter i verk. Egentlig er det ikke av stor interesse hva vi mener. Corona-viruset spør ikke oss. Corona er heller ikke interessert i alder. Viruset har kun én tanke i hodet - å få spredd seg til så mange som mulig. Det er hovedoppgaven. Per i dag er over 20 millioner mennesker i hele verden som er smittet. Nesten 750 000 er døde.

Det er spennende å starte på studier. Det er godt å "tre inn i de voksnes" verden - som det heter i festtalene. Studenter har tatt flere skritt inn i voksenverdenen. Det innebærer faktisk å ta ansvar for eget og andres liv - i større grad enn den gangen vi var i tenårene.

La oss fortsette dugnaden - sammen. Vi har faktisk ikke annet valg hvis vi ikke ønsker å gi viruset gode spredningsmuligheter.

For studentene og alle andre som i disse dager hungrer etter å samles i store grupper og ta seg en fest, er det ikke lenge til første "eksamen". Den er faktisk nå, denne uken. Det er nå de kan vise hva de er lagd av.

Bjørg Duve

journalist