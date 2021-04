Forslag om navnsettinger i Bydel Vestre Aker

Vestre Aker bydelsutvalg (BU) ønsker å gi navn til en stikkvei inn fra Arnebråtveien samt eiendommene nord i Røaveien i forbindelse med en byggesak på eiendommen gnr. 11 bnr. 21, Røaveien 13. Disse to navnsettingssakene er igangsatt etter initiativ fra Plan- og bygningsetaten (PBE).

BU har delegert myndighet til å fatte endelig avgjørelse i navnesaker, som navnsetting eller navneendring for gater, veier og plasser i bydelen. Myndigheten ved navneendringer er begrenset til endringer der eksisterende navn innebærer betydelig praktisk ulempe.



Navnsetting av stikkvei inn fra Arnebråtveien

Adressene Arnebråtveien 17 og 19 ligger i en stikkvei inn fra Arnebråtveien. I tillegg ligger ikke eiendommene på adressenummer 17 og 19 i stigende rekkefølge, og er dermed ikke i tråd med gjeldende regelverk for adressering. Hvis adressene skal få riktig rekkefølge slik de er i dag, vil Plan- og bygningsetaten måtte gjenbruke adressene og eiendommene vil arve hverandres adresser, noe som kan skape vanskeligheter for beboerne.

I forbindelse med oppføring av en tomannsbolig og en enebolig på eiendommen gnr. 27 bnr. 1642 og to tomannsboliger og to eneboliger på eiendommen gnr. 27 bnr. 2693 er det behov for å tildele ytterligere adresser.

Det er samtidig to eiendommer nord i stikkveien som har adresser til feil vei. Eiendommen gnr. 27 bnr. 522 må også tildeles bokstav til sitt adressenummer i riktig rekkefølge. Når Plan- og bygningsetaten tildeler bokstav til ett adressenummer, skal alle på samme adressenummer tildeles bokstav. Denne eiendommen kan da ikke beholde sin adresse, Arnebråtveien 17, uten bokstav. Det er i tillegg to eiendommer helt nord i samme stikkvei som i dag har adresser til Eddaveien 3 og 5 A, eiendommene gnr. 27 bnr. 2102 og bnr.1357. De skal også tildeles adresser til samme stikkvei som Arnebråtveien 17 og 19 ligger i, da det er denne veien som brukes som adkomst.

Saken ble lagt frem for Vestre Aker bydelsutvalg, som har myndighet til å navngi gater/veier i bydelen etter Instruks for navnsetting av gater og veier i Oslo og lov om stadnamn.

Vestre Aker bydelsutvalg vedtok i møte 18.06.20 forslaget Holmenfaret som navn på stikkveien ved Arnebråtveien 17-19. Forslaget ble begrunnet med at dette er den beste løsningen for omadressering i området.

Navnsetting av eiendommene nord i Røaveien

Som adressemyndighet har Plan- og bygningsetaten ansvar for å etablere et oversiktlig adressesystem som gjør det lett å finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til.

Den nordre delen av Røaveien skal få nytt navn. Hva bør det være?

Plan- og bygningsetaten har behov for å tildele riktige adresser til eiendommene nord i Røaveien i forbindelse med en byggesak på eiendommen gnr. 11 bnr. 21, Røaveien 13. Både adressenummer og bokstaver skal tildeles i stigende rekkefølge og eiendommer skal tildeles adresser til den veien innkjøringen er fra. Eiendommene på adressenummer 13 med bokstaver er ikke adressert i stigende rekkefølge og Plan- og bygningsetaten må omadressere alle eiendommene på adressenummer 13 slik at de skal få tildelt adressene riktig. Dette vil føre til at alle eiendommene også vil arve hverandre adresser. Det er heller ingen ledige adressenummer, slik at denne situasjonen vil oppsto hver gang det er behov for ytterligere flere adresser på adressenummer 13.

Røaveien er sperret for gjennomkjøring ved nummer 13 og Røaveien er ikke en sammenhengende vei. Beboerne nord i Røaveien kan kun kjøre inn til eiendommene sine fra Ostadalsveien. Her er det behov for å få navnsatt denne delen av Røaveien med et eget navn, slik at det skal bli lettere å finne frem.

Saken ble lagt frem for Vestre Aker bydelsutvalg, som har myndighet til å navngi gater/veier i bydelen etter Instruks for navnsetting av gater og veier i Oslo og lov om stadnamn.

Vestre Aker bydelsutvalg vedtok i møte 18.06.20 forslaget Nordre Rød som navn på nordre del av Røaveien. Forslaget ble begrunnet med en vurdering av at den beste løsningen for omadressering er ny navnsetting av nordre del av Røaveien til Nordre Rød.

