Forsikrer om at kanonene ikke skal forstyrre nattesøvnen

– Tilliten til Røa IL begynner å bli tynnslitt, sier en beboer på Bogstad. Hun mener at snøkanonene på Voksenjordet til tider går både natt og dag og at det forstyrrer.

Publisert: 04.02.2021 kl 12:38

BOGSTAD: Stabil vinterkulde, men relativt lite natursnø har skapt et stort behov for å kjøre snøkanoner på Voksenjordet, området som Røa ILs langrennsgruppe de siste årene har bygd opp til å et supert område for skilek for store og små.

Snøkanoner lager imidlertid støy, og Akersposten har fått en henvendelse fra en nabo til Voksenjordet. Hun skriver:

– Tilliten til Røa IL begynner å bli tynnslitt når de en gang har sagt at de vil slå av kanonene, jeg mener det var til klokken 21.

– Jeg ønsker for all del barnelangrenn velkommen på Voksenjordet, men de må overholde det de har gått ut med, skriver hun.



Hun skriver også at hun har vært i kontakt med en av dem som har vært ansvarlige for snøproduksjonen.

– Det har hatt kanonene stengt i noen netter nå. (NN) sa de skulle unngå snøproduksjon om natten og at mesteparten av produksjonen skulle foregå litt lenger ned på jordet, skriver hun.

Har tillatelse

Akersposten tok kontakt med Per Ivar Stokkmo i Røa IL og Rune Lorenzen, som er leder for langrennsgruppen i Røa IL. De har stor forståelse for at snøkanonene kan være forstyrrende, og de har derfor klare retningslinjer for når de skal være i bruk.

– Det stemmer at vi har kjørt dem noen netter. Det har vi gjort syv ganger. Det er innenfor dispensasjonen vi har fått av bydelsoverlegen, sier Stokkmo.



Videre har idrettslaget fått dispensasjon til å kjøre snøkanonene frem til klokken 23 på kvelden.

– Det har vi lov til, men vi velger å stoppe klokken 22, sier Lorenzen, som påpeker at de ikke vil produsere mer snø enn de trenger.

Bruker kulda

– Nå er vi mer eller mindre ferdige, sier han. Det vil naturligvis avhengige litt av hvordan kulden holder seg utover vinteren.

– Vi må bruke kuldeperioden til å produsere. Videre er jo kunstsnø mer hardfør enn natursnø, så den vil bli liggende lenger, sier Lorenzen. Han har tro på at vinteren på Voksenjordet kan vare til langt ut i mai

– Vi gjør dette for lokalmiljøet, men vi lytter naturligvis til slike innspill, sier han.

Også lysene slås av klokken 22, akkurat som på kunstisbanen bare et par steinkast unna.