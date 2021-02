- Forøvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges

Så kan man jo spørre hva Kartago har med Griniveien og Røatunnel å gjøre, men alt henger sammen med alt i denne sammenheng.

Publisert: 15.02.2021 kl 17:25

VESTRE AKER: Det gjaldt «maset» om Røatunnel, da MDGs representant brukte de berømte ordene som den romerske senatoren Cato den eldre pleide å avslutte alle sine taler i Senatet. De falt da bydelsutvalget skulle gjøre vedtak om bedring av trafikkforholdene i Griniveien.

Farlige forhold

Før det ble gjort vedtak i saken, møtte Keith Woods og Bettina Aarrmo for et sameie i Griniveien i «Åpen halvtime». De redegjorde for forholdene i Griniveien. Det gjelder den 800 meter lange strekningen mellom Røakrysset og broen ved kommunegrensen.

De pekte på flere forhold som utgjorde en fare for skolebarn, syklister og gående. De mente det bare var et tidsspørsmål før det ville oppstå en alvorlig ulykke. Stor trafikk kombinert med høy hastighet i en trang vei, med bare et smalt fortau på den ene siden og med mange syklister i veibanen, kan ikke lenger aksepteres. Mens andre gjennomkjøringsveier har fått mindre tungtrafikk, er det sterkt økende i Griniveien. Dårlig vedlikehold kombinert med uoversiktlig veistrekning gjør ikke saken bedre.

Kortsiktige tiltak

Røa vel har tidligere også pekt på disse forholdene i sin henvendelse til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Keith Woods ba om at det måtte komme kortsiktige tiltak i påvente av Røatunnel og sykkeltrasé en gang i fremtiden. Han ba om at fartsgrensen ble satt ned fra fra 50 til 40 kilometer i timen og at det i tillegg ble anlagt fartshumper og oppgradert vedlikehold. Skilting som advarte om syklister i veibanen og skilting som advarte mot alle utkjørslene langs Griniveien var også et ønske

Les også: Gang- og sykkelvei i Griniveien lar vente på seg

Luftslott og politisk realisme

Høyre fremmet et vedtak med fokus på Røatunnel som det viktigste momentet, for å skape trygge forhold i Griniveien med varig effekt. Samtidig gikk partiet gikk inn for redusert fart som kortsiktig løsning. Dette ble vedtatt med Høyre, Venstre og Frps stemmer. Se hele vedtaket i bunnen av saken.

MDGs gruppeleder, Vibeke Nenseth, mente at Høyre dro frem Røatunnel i alle sammenhenger og brukte Kartago-sitatet for å bildegjøre dette. Hun pekte på at Røatunnel er et luftslott med bakgrunn i den økonomiske situasjonen kommunen er i og at kortsiktige tiltak måtte til i Griniveien. Det kom frem i et omforent forslag fremmet av Ap, MDG og SV, basert på tiltak som ble foreslått i «Åpen halvtime». Se forslaget nederst i saken.

Leder av byutviklingskomiteen, Oscar Husebye (H), repliserte at årsaken til forsinkelse av Røatunnel hadde bakgrunn i Nenseths partikollegas prioritering i byrådet.

Aps gruppeleder, Peter Hausken, pekte også på økonomien i kommunen uten de forventede inntekter fra offentlig transport og bompengeringen på grunn av pandemien. Han etterlyste politisk realisme med hensyn til Røatunnel i nærmeste fremtid.

En leser som fulgte med på bydelsutvalgets Teams-møte, sier i en e-post at Kartago dessverre ble fullstendig ødelagt bare noen år senere av romerne. Hvis tilsvarende mas om Røatunnel bidrar til noe positivt i stedet, så skal det logisk sett bli bygget en Røatunnel om ikke så lenge.

Svært krevende

Leder av bydelsutvalget, Yngvar A. Husebye, mener at fokus på Røatunnel ikke står i veien for kortsiktige tiltak.

- Det er ingen tvil om at trafikksituasjonen for myke trafikanter i Griniveien vest for Røakrysset er svært krevende. Et flertall i bydelsutvalget påpeker at en lang Røatunnel er det som vil løse situasjonen, og her har byrådet et stort ansvar for at intet er skjedd. Bydelsutvalgets uttalelse er nå sendt til Bymiljøetaten, med kopi til byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Jeg vil følge opp dette, og be om konkret tilbakemelding om hva som kan gjøres. Og det må skje raskt, for trafikksituasjonen er uakseptabel, sier Husebye.

Bydelsutvalgets flertallsvedtak:

Bydel Vestre Aker påpeker at situasjonen for myke trafikanter er krevende i Griniveien vest for Røa-krysset. I revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-2036, signert av miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguen Berg, legger Oslo og Akershus bl.a. følgende til grunn: "Røa-tunnelen var i 2012-avtalen planlagt igangsatt fra 2016 med midler fra Oslopakke 3. KVU for Røa-tunnelen ble ferdigstilt i januar 2016. Det forutsettes at planleggingsarbeidet for Røa-tunnelen videreføres, slik at prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke-3 midler senest fra 2020". Vestre Aker Bydelsutvalg anser at en snarlig realisering av lang Røa-tunnel er det eneste som kan løse de trafikale utfordringene i dette området, og den eneste løsningen som vil bidra til, og gi en stor nok effekt, til å få et varig og godt miljø på Røa med mindre trafikk over krysset. Bydel Vestre Aker krever umiddelbar igangsettelse av prosjektet. Bydelsutvalget ber om mulige strakstiltak, som for eksempel fartsreduksjon, som kan bidra til en midlertidig forbedring av situasjonen for myke trafikanter inntil Røatunnelen står ferdig.

Opposisjonens forslag:

Bydel Vestre Aker påpeker at situasjonen for myke trafikanter er krevende i Griniveien vest for Røakrysset. Planlagt sykkeltrasé er ikke realisert, og fortausforholdene oppleves av mange som utrygge på grunn av stor trafikkmengde av både tungtransport og annen trafikk. Som midlertidige tiltak for å avhjelpe situasjonen, vil bydelen anbefale fartsreduksjon fra 50 km/t til 40 km/t på denne veistrekningen.

Videre vil bydelen be Bymiljøetaten vurdere etablering av fartshumper, både i nærheten av Ekraveien T-banestasjon og nærmere Røakrysset. Bydelen ber Bymiljøetaten komme med forslag til ytterligere, kortsiktige tiltak for å forbedre forholdene for fotgjengere og syklende på denne veistrekningen.



Følg Akersposten på Facebook