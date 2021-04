Forlenger smitteverntiltakene for skoler og barnehager i Oslo

Barnehager og skoler i Oslo fortsetter med samme smitteverntiltak de har i dag fram til fredag 16. april.

Publisert: 08.04.2021 kl 12:51

OSLO: Smittesituasjonen i Oslo er ikke stabil nok.

– Bakgrunnen for at vi skyver på gjenåpning handler om at smittesituasjonen etter påsken er ustabil og uavklart, med høy risiko for ny nedstengning, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Før påske ble det signalisert at overgang til rødt nivå for alle ville kunne skje fra mandag 12. april.

Thorkildsen sier at det er viktig at skoler og barnehager får tid til en god, planlagt og trygg oppstart med nye smitteverntiltak.

Det betyr at elever på videregående skole, ungdomsskole og 5.–7. trinn i sju bydeler fortsetter med hjemmeskole en uke til.

Følgende vil fortsatt gjelde fra 12. april:

Barnehagene organiseres på rødt nivå.

Rødt nivå i barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning).

Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

Heldigital undervisning for ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæringen i hele Oslo.

Ikke gult nivå med det første

Byråden ser at skoler og barnehager har behov for forutsigbarhet i planleggingen, og signaliserer at det kan bli rødt nivå i lengre tid fremover så lenge smittenivået er så høyt som det er nå, inntil massetesting er på plass.

– Her vil vi naturligvis gjøre løpende vurderinger, men slik det ser ut nå, kan jeg ikke se for meg at vi kan gå over til gult nivå med det første. Det viktigste nå er å unngå stengte skoler, sier Thorkildsen.