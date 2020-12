Førjulsrush for korona-test

Det er ikke bare kjøpesentre og vinmonopol som opplever julerushet i disse dager. Folk er også på jakt etter å få tatt en koronatest. Noen som har fått erfare dette, er Legevakt Vest i Silurveien, hvor det er en voldsom pågang i disse dager.

Publisert: 22.12.2020 kl 12:50

ULLERN: – Ja, her er det virkelig julerush. Vi ligger på rundt 300 tester hver dag, sier daglig leder Kari Lise Jacobsen Eidjar, som er i ferd med å bli den store aktøren for koronatest i Oslo vest.

Utenfor Legevakt Vest i Silurveien er det nå lang bilkø av folk som skal teste seg. Her behøver man ikke gå ut av bilen, men får besøk av testpersonale med testpinne som sikkes ned i halsen og inn i nesa. For andre foregår testen i teltet utenfor inngangen til legevakten.

– Vi har full trøkk her nå hele dagen frem til klokken 20. Og vi holder åpent hver dag – også gjennom julen, sier den daglige lederen.



– Vi har i løpet av denne pandemien fått veldig god kompetanse på koronatesting, og fra en forsiktig start med tre ansatte er vi nå oppe i 26. Teamet består i stor grad av lege- og sykepleierstudenter. Vi er også i gang med å ansette ytterligere fire slik at v i utpå nyåret vil vi være 30 personer som driver med dette - i midlertidige stillinger selvsagt, sier Kari Lise Jacobsen Eidjar.

Noen må betale

Koronatesting hos Legevakt Vest koster 1000 kroner for vanlig test. En hurtigtest , som gir deg resultat på 20 minutter, koster 1200. En kombinasjon av de to koster 1800. Hurtigtesten er ikke 100 % sikker, så derfor anbefales en kombinasjonstest.

– Men hvorfor betale for en test som man kan få gratis gjennom Oslo kommune?



– Her er forholdet slik at man ikke uten videre kan få en gratis test, sier Kari Lise Jacobsen Eidjar. – Skal du få test gjennom kommunen, må du ha symptomer på viruset eller ha vært i utlandet, i såkalt røde land eller regioner. Det samme gjelder om du har vært i nærkontakt med noen som har påvist korona og om du blir bedt om å teste deg av Oslo kommune.

– Vi utfører tester for kommunen. Vi har avtale med bedrifter, og vi tester enkeltpersoner. Cirka 2/3 av testene får vi for tiden via Oslo Kommune.



– Er det mange positive prøver?



– Det går ikke en dag uten én eller flere positive. I går for eksempel testet vi en person som hadde svært svake symptomer – kun litt «rusk i halsen». Det viste seg at han var positiv, og ender opp i karantene gjennom julen.

– Er det mye logistikk rundt testingen?



– Ja, det er jo det. Med så mange tester gjennom hele dagen, blir det mye å håndtere. Vi må jo gjøre dette på en sikker og forsvarlig måte, og det mener jeg vi klarer veldig bra..Prøvene blir hentet hos oss to ganger om dagen og fraktet til laboratoriene på Unilabs og/eller OUS, sier hun.

Mobil enhet kommer

– Er det primært folk fra nærmiljøet som tester seg her?



– Ja, det er mange fra Ullern og Oslo vest, men hit kommer faktisk folk også fra andre steder som Bærum øst og gjerne også lenger unna.

– Over nyttår utvider vi forøvrig vårt tilbud med såkalt pop up-testing. Det vil si at vi med en mobil enhet kan foreta tester i hele byen for Oslo kommune. Vi var med i en anbudskonkurranse på dette feltet, og vant anbudet – noe vi er veldig godt fornøyd med, sier Kari Lise Jacobsen Eidjar, som sammen med sin «korona-stab» får en hektisk julehøytid.



