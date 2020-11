Foreslår bedre lys, demens-sti og postkasser

– Det kom inn gode forslag under idédugnaden. Det er vi utrolig glade for. Takk skal dere ha! Både for forslagene og for at dere stilte opp, sier Bente Otto, avdelingsdirektør for helse og mestring i Bydel Ullern.

Publisert: 23.11.2020 kl 09:28

BYDEL ULLERN: Det er andre gang bydelen inviterer bydelens innbyggere til å komme med forslag til hva en ønsker seg av videre utvikling. Bydelen ber om medvirkning.

– Vi er avhengig av at innbyggerne tar del i utviklingen ved å komme med forslag. Det er på den måten bydelen kan planlegge for tiltak som er ønsket. Det er de som ser og opplever behovene, sier Bente Otto. Ingen er tjent med at bydelen planlegger for noe innbyggerne egentlig ikke synes er en god idé.

Inspirerende

– Det er veldig inspirerende at folk kom til tross for at vi er inne i en pandemi, fortsetter Mari Bilben, bydelskoordinator for Aldersvennlig bydel. Det var hun som hadde ansvaret for idédugnaden på Ullern kultursenter 2. november.

– Kom det inn forslag?



– Ja, så absolutt.

Hun er allerede i gang med å se nærmere på alle ideene.

– Hvor mange forslag fikk dere?



– Alt i alt 15-20 forslag. Noen av forslagene går mer på hva Oslo kommune bør gjøre, sier Bilben. Hun skal i første omgang se nærmere på forslag som faller innenfor det bydelen selv har ansvaret for.

Går videre med forslag

I første omgang ønsker ledelsen å undersøke fem av forslagene for å se om de kan realiseres.

– Det kom inn et forslag om en demens-sti. Vi har demensboliger i bydelen, så det vil vi undersøke om kan la seg gjøre i tilknytning til disse boligene.



Opplegget er enkelt. Stien – eller veien – skal merkes med spesielle stolper som står i en slik avstand at en hele tiden kan se til neste stolpe.

– En slags merket løype.

Flere ønsker seg bedre belysning.

– For eksempel i mørke underganger.

Flere av dem som deltok på idédugnaden, ga på ulik sett uttrykk for behov for gode måter å komme i kontakt med bydelen.



– Det kom inn et par forslag om postkasser – både fysisk og digitalt. Dette skal vi se nærmere på, sier Bilben og understreker at bydelen er veldig opptatt av at innbyggerne skal ha gode og enkle veier inn til byråkratiet.

– Kontakt og kommunikasjon er helt essensielt.

Avdelingsdirektør Bente Otto. Foto: Bjørg Duve

Influensa og kultur

– Det kom inn et forslag om at influensavaksinen også kan tilbys på både på Skøyen aktivitetssenter og Ullern kultursenter. Dette skal vi selvsagt se nærmere på, sier Bilben som allerede er i kontakt med bydelsoverlegen. Hun vil også forhøre seg om hvilke erfaringer andre bydeler har med et slikt tilbud.

Kultur er også noe som innbyggerne er opptatt av. Bydelen har en kulturambassadør, men i disse koronatider ligger deres arbeide nede. Et viktig virkemiddel i disse korona-tider, er at vi holde oss hjemme og ikke menger oss med mange andre.



– Det er helt klart at folk ønsker at vi skal fortsette med å legge til rette for kulturopplevelser. Det vil vi gjøre bare vi kommer oss på den andre siden av epidemien, sier Bilben. Hun, som alle andre, venter på at vaksinen skal gjøre sin inntreden. Det skjer forhåpentligvis i 2021.

Egenaktivitet

Egenaktivitet var også etterspurt.

– På hvilken måte?



– At det kommer tilbud hvor en selv kan være aktiv deltaker.

Joggegrupper, dansegrupper, jamming og quiz var blant forslagene.



– Folk ønsker å være aktivt med på flere områder enn trim. Dette tar vi også med i det videre arbeidet.

Bilben sier at transport er et tema som ofte dukker opp i samtaler med eldre. Det skjedde også denne gangen. På trappene til vintermånedene er mange opptatt av mye snø og glatt føre vil prege desember, januar og februar.

Brodder og stø

– Mange eldre er bekymret for vintermånedene. Hvis det blir mye snø og glatte veier vil bydelen også denne vinteren stille opp med brodder og strø til oppkjørsel og inngangspartier til privatboliger.

– Hvis det gjelder gater og veier som ikke er ryddet for snø eller hvor det ikke er strødd, gå inn på www.bymelding.no Der kan en melde fra om hvor det ikke er ryddet eller hvor det mangler strøing, sier Mari Bilben og legger til at trygghet og sikkerhet i nærmiljøet er vi alle opptatt av.