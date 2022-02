Foreslår beboerparkering i hele området

Lokalt kan politikerne i bydelsutvalget bestemme hvilke områder eller veier som skal få beboerparkering. Nå foreligger et radikalt forslag.

Publisert: 15.02.2022 kl 15:16

VINDEREN: Bydel Vestre Aker får mange henvendelser om ønske om beboerparkering i ulike deler av bydelen. Under torsdagens møte i bydelsutvalget, lå det flere forslag til innføring av beboerparkering. Det mest oppsiktsvekkende er forslaget om beboerparkering i en stor boligsone, i stedet for enkeltgater.

Forslaget er fremmet av Ap, MDG og SV i bydelutvalget og var oppe til behandling i BU sist torsdag. Det er blant annet foreslått å innføre beboerparkering på Vinderen innenfor Ring 3:

Beboerparkering innføres på Nedre Vinderen øst, avgrenset av Sognsvannsbanen, Holmenkollbanen og Ring 3, det vil si i Hafslundveien, Håkon den godes vei, Ivar Aasens vei, Vinderenveien, Kvernstien, Anne Maries vei, Havna allé, Rasmus Winderens vei, Fossefaret og Aasmund O Vinjes vei. Beboerparkering innføres på Nedre Vinderen vest, det vil si i Borgenveien, Charlotte Andersens vei, Tuengen allé, Tuengveien, Hjørundveien, Svalbardveien og Borgenbakken.

Det omfatter altså de fleste gatene i Vinderen-området innenfor Ring 3. Bydelsutvalget vedtok samlet å utsette saken, for å få en helhetlig vurdering av tiltaket og et bedre saksgrunnlag før et eventuelt vedtak.

Følg Akersposten på Facebook