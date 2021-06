Forbyr bruk av russebusser – forlenger nåværende nivå for gjenåpning

Byrådet har tirsdag besluttet å forlenger tiltakene i Oslo til 18. juni. I tillegg forbys bruk av russebusser.

Publisert: 08.06.2021 kl 13:32

OSLO: – Den kontrollerte og forsiktige gjenåpninga av Oslo er vellykket. Det er vi veldig glade for, men de siste dagenes utbrudd viser at det skal lite til før bildet endrer seg. Nå ser vi høy smitte blant ungdommer og i bydeler der det til nå har vært relativ lav smitte. Derfor velger vi nå å gå varsomt fram, slik at Oslofolk kan fortsette å nyte nyvunnen frihet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

For første gang siden midten av mars steg smitten til 596 i forrige uke. 55 prosent av de smittede var i aldergruppen mellom 16-19, og en stor andel av smitten er å finne i Nordre Aker, Vestre Aker, samt Frogner og Nordstrand.

På bakgrunn av smittevernfaglige vurderinger innfører byrådet et forbud mot bruk av russebusser.

– Smittevernoverlegen innførte i forrige uke en midlertidig stopp i russefeiringen, for å beholde kontroll over situasjonen. Det er veldig vanskelig å kombinere rulling og russefeiring med godt smittevern. Ved å forby at russ samles inne i kjøretøy, vil risikoen for nye utbrudd reduseres, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådet forlenger tiltakene i trinn 2 i gjenåpningsplanen til og med 18. juni. Det vil si:



*Kafeer, skjenkesteder og restauranter kan holde åpent.

Skjenking er tillatt til kl. 22.00.

Treningssentre og svømmehaller kan holde åpent, med strenge begrensninger på antall, krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening

Innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er tillatt, i grupper på inntil 20 personer.

Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper.

Utendørs idretts- og fritidsaktiviteter er tillatt for grupper på 30 for barn og unge under 20 år, og for grupper på 20 personer for voksne.

Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan holde åpent.

Arrangementer innendørs er tillatt for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

Det er tillatt med kunst- og kulturopplevelser for barn i barnehager og elever i skoler.

Fritidsklubber kan holde åpent for inntil 20 personer innendørs om gangen.

Siden gjenåpningen av trinn to, onsdag 26. mai, har mobiliteten har økt.

– Alle vil åpne opp, men en gradvis kontrollert gjenåpning betyr at noe må vente. For det kan fortsatt gå galt. Vi har sett det nå i Trondheim, i Hammerfest og i Hamar. De måtte alle stenge ned etter store lokale smitteutbrudd. Det gjør vi det vi kan for å unngå. Vi har fremdeles våre ord i behold om at når vi åpner så ønsker vi at det skal være for godt. Da må man gjøre tøffe, men nødvendige valg, og det er det vi gjør: prioriterer liv og helse, arbeid og barn og unge, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

De to siste helgene har det vært omfattende festaktivitet i parkene i Oslo, noe som har ført til mye forsøpling. Oslo kommune har satt ut flere avfallsbeholdere, containere og tømmer oftere.

– Det er bra at folk koser seg ute og bruker de flotte parkene våre, men det er helt nødvendig at flere tar et større ansvar for å rydde opp etter seg, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).