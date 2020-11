Eivind Trædal (MDG) reagerer på at to representanter fra henholdsvis bydelsutvalg og bystyre, ikke ser forskjellen på normal skogsdrift og nedbygging av et grøntområde.

Publisert: 18.11.2020 kl 12:05

MIDTSTUEN: Akersposten skrev om hogst i marka, hvor Knut Frederik Horn (MDG) og James Stove Lorentzen (H) blant annet pekte på at tilsvarende hogst like gjerne kunne vært gjort på tomten hvor HTK planlegger tennisanlegg. De mente at når man hogger i selve marka, hvorfor skulle så trærne som står på «tennistomten» utenfor markagrensen, stå i veien for å bygge tennisanlegget.

Stor vesensforskjell

Nestleder i bystyrets byutviklingsutvalg, Eivind Trædal (MDG), er nevnt i saken som «forsvarer» av de nevnte trærne på «tennistomten».

- Det er jo stor vesensforskjell på de to sakene. Det er lov å drive skogsdrift i marka og det kan ikke sammenliknes med å bygge ned et grøntområde som omfattes av Kommuneplanen. Det er jo ganske logisk. Der hvor trær blir hogget, vil det senere vokse opp nye trær. Men det skjer ikke når du erstatter trærne med for eksempel et idrettsanlegg, sier Trædal.

Forbløffende

Han viser til at det tidligere borgerlige byrådet fremmet Kommuneplan 2015, som nettopp er en tydelig plan for ivaretakelse av grøntområder, vassdrag og grøntkorridorer - som også omfatter «tennistomten».

- Det er forbløffende at en representant i bystyret ikke vet forskjellen på de to tiltakene og attpå til sprer forvirring om forskjell på skogsdrift og nedbygging. Jeg har fått flere henvendelser etter at saken ble publisert. Hvis dette er representativt for flere av politikerne i bystyret, så bør vi kanskje arrangere et lite oppdateringsseminar om hvordan Markaloven og Kommuneplanen fungerer, sier Trædal.

