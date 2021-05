Det finnes et parti som mener at tanken på en kjøttfri dag i uken er så hårreisende at de føler behovet for å programfeste at de aldri vil foreslå det. Det finnes politikere som kjemper for kjøttspising med en sånn pasjon at jeg lurer på hvor det kommer fra, hva motivasjonen er.

Publisert: 28.05.2021 kl 09:49

Folkeaksjonen nei til mer bompenger er et slikt parti, og partileder Cecilie Lyngby går hardt ut mot MDG for at de foreslår halvering av kjøttforbruk for sykehjem, og at mat som kjøres ut til skoleelever i Oslo skal være uten kjøtt. Det er mange ting å ta tak i politisk for å bedre situasjonen for norske elever og sykehjemsbeboere. At man velger å bruke kruttet sitt på å protestere mot en reduksjon av kjøttforbruk virker tafatt.

Man kan jo velge å se på det som at noen tar bort kjøttet, eller man kan se på det som at man får inn mer variert og næringsrik plantekost, men for noen vil kjøttgryta alltid være halvtom. Jamfør FNBs og Frps påtatte ramaskrik over at noen kjøttboller hadde litt linser i seg. Det eneste som var sjokkerende ved saken var at det ble skrevet en artikkel om det. Av reaksjonen virker det som om FNBs partileder tror linser er et annet ord for sagmugg.

Cecilie Lyngby skriver at det er vanskelig å forstå hvordan MDG kan mene at grønnsaker og frukt hentet fra utlandet er mer klimavennlig enn norsk kjøtt. Det er ikke noe de mener, det bare er sånn. Frakt utgjør normalt en svært liten del av klimautslipp for mat, og kjøtt har et langt høyere klimagassutslipp enn grønnsaker og belgvekster. CICERO skriver i sin rapport «Klimagassutslipp fra norsk mat» fra 2019 at kjøtt utgjør 12% av det vi spiser, men utgjør 46 % av matutslippene. Animalske matvarer utgjør totalt 80 % av matutslippet.

Jeg er helt enig i at vi bør velge kortreist og norskprodusert mat der vi kan. Vi må gi bonden en inntekt å leve av, og subsidier og insentiver bør vris mer mot produksjonen av plantebasert mat. Opplysningskontoret for egg og kjøtt (Matprat) bør avvikles, da vi ikke trenger statspålagt reklame for å spise mer av noe vi allerede spiser for mye av. Vi spiser i dag dobbelt så mye kjøtt som vi gjorde på 50-tallet. Det vil si at en 80-åring på et sykehjem ved halvering av kjøttmengden trolig vil spise omtrent like mye kjøtt som hen var vant til i oppveksten.

90% av landbruksarealet i Norge brukes til fôrproduksjon. Dersom vi reduserer kjøttspisingen og antall dyr vi holder, kunne vi hatt mer av kornet til eget forbruk, redusert importen av matkorn og kjøtt, samt redusert importen av soya som legger press på regnskogen i Brasil. Med riktige tiltak kan selvforsyningsgraden vår øke, i henhold til Nordlandsforskning. Vi kunne dyrket mer grønnsaker og proteinrike belgvekster. Havremelk med jod og kalsium er et godt alternativ til kumelk, både til skiva, i frokostblandingen og i baking, og ved satsing på norsk produksjon kan vi gjøre bedre bruk av den gode havren vi produserer. Vi kan lage plantebaserte kjøtterstatninger av norske råvarer som havre, erter og åkerbønner. Et lavere kjøttforbruk kan også gi oss en mer variert kost og en bedre helse.

Å begrense mengden kjøtt og animalske matvarer vi spiser er det viktigste og enkleste tiltaket vi kan gjøre i kosten for å redusere klimagassutslipp og redusere vår påvirkning på naturen. Å legge politiske føringer for kjøttkonsum i institusjoner for å nå utslippsmål er ikke respektløst, det er et svært godt tiltak som kan ønskes velkommen.

Ellen E. S. Oksavik

NOAH-frivillig

LES OGSÅ: "Hvorfor skal byrådet plage unge og eldre i Vestre Aker og Ullern?"