«For noen kommer det til å røyne på»

Vi har alle ansvar for våre egne liv og for hvordan vi bidrar til våre felles liv – for samfunnet vi er en del av. I disse koronatider påtar vi oss i fellesskap et utvidet ansvar for andres liv. Vi står nå sammen i en felles dugnad for de sykeste.

Akersposten Media

Publisert: 16.03.2020 kl 18:20