«For mange biler som tar for mye plass – og belaster våre bolig- og skoleveier»

Bilen har på seks tiår gått fra å være et rasjonert luksusgode til å være et selvfølgelig velferdsgode. Men som et massefenomen har bilen fått en stadig tydeligere nedside i tette bystrøk: køer, kork og kaos; utslipp og forurensning; utrygge skole- og boligveier.

Publisert: 04.02.2021 kl 13:45

En rekke teknologiske, sosiale og politiske utviklingstrekk bidrar til å løse en del av disse problemene: elbilbruk uten klimagassutslipp; en formidabel vekst i aktiv mobilitet (sykkel og gange) og i nyere transportformer som dele- og mikromobilitet (som bl.a. elsykler og elsparkesykler). Samtidig har det lenge vært en relativt bred tverrpolitisk enighet om at trafikkveksten i storbyområdene skal tas med alternativer til privatbilbruk. Det innebærer en klar vending for å prioritere gående og syklende og forflytningshemmede som er avhengig av bil, fremfor unødig bilbruk og fortsatt bilbasert utbygging.

På lokalnivå møter vi problemet med for mange biler som trafikkork morgen og ettermiddag - og ikke minst som farlige og uoversiktlige skoleveier. Det er derfor avgjørende med tiltak som kan redusere gjennomfartstrafikken, farten og fremmedparkeringen. På bydelsnivå har vi mulighet til flere parkeringspolitiske tiltak som er lite utnyttet i vår bydel – fordi bydelsflertallet ennå ikke er for.

Jo mer beboerparkering som innføres ellers i byen, jo flere problemer får vi i vår bydel med at biler parkeres – ofte langtidslagres - i våre veier til belastning for våre skolebarn og beboere. Jo mer bydelene urbaniseres og boligområdene fortettes, jo tydeligere blir problemet med knappe arealer, trange veier og mindre grønt. Byenes plass- og lagringsproblematikk er kommet tydelig i søkelyset. Og det er kanskje uvant for en del at det ikke lenger er like naturlig å plassere privatbilen kostnadsfritt og hvor som helst på offentlig grunn. Fremdeles er det noen av oss som husker at private eiendeler som bilvrak, russebusser, båthengere o.a. uanfektet ble plassert rundt på offentlige veier. Med beboerparkering vil parkeringsplasser på kommunal grunn prissettes, samtidig som plasser forbeholdes de som bor i veien og som ikke har egne parkeringsmuligheter.

Samtidig går Oslo, som Bærum før oss, nå inn for trenden med å speilvende parkeringsnormer ved nybygg i tette bystrøk: fra minimumsnormer med et påbud om et visst antall parkeringsplasser til maksimumsnormer innenfor en fleksibel ramme. Og det er strengt tatt ikke dramatiske endringer: Private småhusbyggere i ytre by vil fremdeles kunne ha inntil to biloppstillingsplasser, mens profesjonelle utbyggere kan sette av 7-9 plasser per 10 boenheter. Minimumsnormene har gitt et overbud av biloppstillingsplasser, mange tobilshushold og et svært lite effektivt bilhold. Biler står som kjent stille, er parkert, om lag 95 prosent av tiden. Maksimumsnormer vil på sikt kunne redusere antall biler og unødig bilbruk.

Verken beboerparkering eller maksnormer for parkering vil alene kunne gi redusert trafikk og tryggere skoleveier. Bydelen har også nylig gitt innspill til en rekke trafikksikkerhetstiltak som vi håper bymiljøetaten vil kunne effektuere raskt. Det er også lovende arbeid på gang med alle skolene som ønsker å delta i det pågående prosjektsamarbeidet - hjertesone-prosjektet - for å fremme trygge og trafikksikre soner rundt skolene, der det foreløpig er tre skoler i vår bydel som er med og flere som vurderer. Vi ville hatt bedre fremgang hvis bydelen hadde opptrådt mer kraftfullt og samlet ved aktivt å gå inn for de virkemidlene vi faktisk har råderett og betydelig påvirkningsmulighet over på bydelsnivå.

Vibeke Nenseth (MDG)

Medlem bydelsutvalget Vestre Aker

Ida Hydle (MDG)

Medlem Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomité