– Jeg er overveldet over alle forslagene på stinavn. Det er så moro å oppleve engasjementet til Akerspostens lesere. For en respons!

Publisert: 08.12.2021 kl 12:37

LILLEAKER: Det sier en oppglødd Mari Bilben, koordinator for Aldersvennlig bydel i Bydel Ullern. Hun er gledelig overrasket over alle forslagene som er sendt inn etter at hun i Akersposten før helgen oppfordret folk til å stemme på de foreslåtte navnene – eller komme med eget forslag.

– Det er så morsomt at det er så mye engasjement hos leserne. Det er jeg veldig glad for.

– Er det kommet inn noen andre forslag som blir med videre i konkurransen?

– Ja, så absolutt.

Minnestien

Det er kommet forslag om Minnestien. Vedkommende peker på at navnet kan gi flere assosiasjoner. I begrunnelsen for forslaget trekker en blant annet fram minnene til de med demens kanskje kan ha godt av en tur på stien, at en kan mimre med den eller de en går på tur med, at en på ulike måter kanskje kan skape minner på stien samt at pårørende på et senere tidspunkt, kanskje vil gå på stien og minnes en kjær. Ganske enkelt et minnested.

– Dette synes jeg er en veldig fin begrunnelse for navneforslaget, sier Bilben.

Runden

Runden er et annet forslag som plutselig kom på e-post til Mari Bilben -mari.bilben@bun.oslo.kommune.no

Runden er et fleksibelt navn som kan tilpasses den enkelte bruker og kan også tilpasses årstidene. En kan for eksempel tenke seg at en ønsker å kalle stien Smile-Runden, Prate-Runden, Treff-Runden, Rusle-Runden eller kanskje et fornavn på den som bruker stien.

– Navnet kan også tilpasses årstidene, sier Bilben. Da kan det for eksempel bli Jule-Runden, Blomstrings-Runden, Humle-Runden eller noe annet som passer den enkelte.

– Det er med på å gjøre stinavnet personlig og nært, sier Bilben og legger til at en rett og slett sier at skal vi stikke og ta Runden.

Lille Ringvei er også blant forslagene som har kommet.

– Noe av stien går lange Store ringvei på Lilleaker, så det er et forslag med glimt i øyet.

Mange personforslag

– Det er kommet inn en god del forslag på personer. Det vil vi se nærmere på, og kanskje brukes på en annen måte. Vi vet ikke hvordan, men dette er noe vi tar med oss i det videre arbeidet, forsikrer Bilben. Det er navn som er knyttet til området.

– Navnene tar jeg med meg videre.

– Hvordan ligger de opprinnelige forslagene an?

– Det er særlig to av våre opprinnelige forslag som har slått av. Lillestien har fått over 50 prosent av stemmene. Vandrestien har fått rundt 30 prosent.

Det som ikke har slått an, er Aldersvennlig sti.

– Det er faktisk rundt 15 prosent av dem som har engasjert seg, som har kommet med eget forslag. Vi er veldig glade for lesernes engasjement i det å finne fram til et godt navn.

Leserne inspirerer

Det lanseres nå noen nye navn. De som allerede har stemt, får ikke stemt på nytt.

– Hvordan vil dere til sist velge navnet?

– Det er ikke bare antall stemmer som kommer til å bestemme navnet. Vi kommer til å gå noen runder og vurdere samtlige forslag.

Bilben sier at det har vært så inspirerende å samspille med Akerspostens lesere.

– Jeg oppdaget at artikkelen var lagt ut på nettet ved at forslag kom inn på e-posten min. Utrolig gøy! sier Mari Bilben, som oppfordrer leserne til å fortsette sitt engasjement.

Nå kan en stemme på: Lillestien, Vandrestien, Aldersvennlig sti, Minnestien, Runden, Lille Ringvei eller sende inn eget forslag. De tre siste alternativene er altså lagt til onsdag – og det kan forklare hvorfor de ligger litt bak i løypa! Men kanskje kan noen av dem ta opp kampen?