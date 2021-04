– For en gjeng!

De frivillige lar seg ikke stoppe av en pandemi. Hvis ikke gjestene kan komme til påskemiddagen, da sørger de frivillige for at påskemiddagen kommer til folket!

Publisert: 06.04.2021 kl 13:07

VINDEREN: – Vi håpet i det lengste at vi kunne gjennomføre vår tradisjonelle påskefeiring på sentralen. Vi pleier å hygge oss sammen med både åpen påskekafé og deilig påskemiddag på frivilligsentralen, til stor glede for mange. 2021 var den andre påsken som ble «litt annerledes», og vi måtte tenke nytt, sier Espen W. Andresen, lederen for Vestre Aker frivilligsentral.

– «Vi gjør som vi gjorde i jula, det er ikke verre enn det,» sa frivilliggeneralen Ola Ramstad da jeg spurte hvordan vi kunne løse det. Og løst ble det! sier Andresen.



Først satte kontorgjengen på sentralen i gang med å ringe rundt.

– Vi kjenner mange eldre i bydelen, og vi visste at mange av dem ikke hadde andre planer enn å sitte hjemme alene hele påsken. Alle vi ringte til, uansett om de skulle være hjemme eller ikke, ble glade for å bli tenkt på. Over 60 mennesker takket ja til å få mat kjørt hjem én eller flere dager i påsken, sier han.

Da kontorgjengen var ferdig med sitt, var det påskegjengens tur. Mandag morgen stilte de opp, og matlagingen begynte.

– Først var det to dager med smørbrød og vafler. En stor oppgave, men denne gjengen er dyktige, så klokken elleve var over 40 porsjoner klare til utkjøring. Da var det den frivillige kjøregjengen sin tur, og med en effektivitet mange budfirma ville misunt oss, ble alt levert ut med et smil og noen hyggelige ord.



Onsdagen hevet de listen og lagde over 40 porsjoner med nytrukket skrei og rotmos.

– Her er det verd å legge til at de frivillige som får til dette er ikke profesjonelle kokker, og de jobber på et kjøkken som minner om det du har hjemme hos deg selv. Likevel vil jeg påstå at kvaliteten på maten kunne tilfredsstilt både Hellstrøm og Brimi, og kjøregjengen sørget for at maten var varm når den kom frem, sier Andresen.

Påskeaften var det tid for finale – den tradisjonelle lammesteken. Om noe skulle kunne overgå onsdagens skrei, måtte det være denne.

– For en prestasjon! For noen folk! For et fantastisk eksempel på nestekjærlighet, innsatsvilje og samarbeid, sier Andresen om alle de frivillige som bidro til en bedre påske for mange i Vestre Aker.