Venstrerepresentantene skriver at de vil sikre at Oslos eneste gjenværende kommunale store strandtomt, 67 mål i Bestumkilen, ikke blir nedbygd av boliger.

I kommunestyreperiodene 2011-2015 og 2015-2019 har Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet stått skulder ved skulder i kampen for å bevare Bestumkilen som kommunalt eid område for folkepark der idrett, rekreasjon og kulturaktiviteter dominerer. Ullern bydelsutvalg har vært enstemmig i alle disse årene, og bevilget penger for å få utarbeide en mulighetsstudie for Skøyen inkludert Bestumkilen - i samarbeid med Skøyen Miljøforum.

Men nå har Ullern Arbeiderparti flagget uenighet med sitt tidligere syn. I februarmøtet i år i Ullern byutviklingskomite (UBUK) ble boligprogrammet deres i Bestumkilen lansert av Gard Titlestad, Ap. Her skal det stilles krav til PBEs forslag om en «avsatt andel av bebyggelse til studentboliger, kommunale leieboliger og alternative boligmodeller/den tredje boligsektor». Det vil trolig bety en storstilet nedbygging av området, slik også plan- og bygningsetaten (PBE) foreslår. Gard Titlestad har redegjort for vedtaket i Akersposten, senest 16.09.

Kampen for å bevare Bestumkilen som et stort folkeparkområde uten boligbebyggelse, men med aktiviteter for idrett, slik som kommunalt helårs svømmeanlegg, rekreasjon og kultur må derfor fortsette med uforminsket styrke. Og Ullern Venstre påtar seg oppgaven med å være «vaktbikkje» for at vi alle skal få en ren Hoffselv, ren Bestumkil for bading, og en folkepark for idrett, rekreasjon, kultur for både oss og framtidige generasjoner.

Alt dette krever at Bestumkilens 67 mål store kommunale tomt ikke bygges ned slik plan- og bygningsetaten har foreslått.

Berit Kvæven

Venstres medlem i Ullern byutviklingskomite

Odd Einar Dørum

Leder av Ullern Venstre