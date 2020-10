– Folk vet hva de vil ha

Lina Møretrø og Anine Aagesen er begge eiendomsmeglerfullmektiger hos EIE Eiendomsmegling, på avdeling Skøyen, Ullern og Røa. Ingen av dem legger skjul på at de stortrives i jobben, til tross for hard konkurranse i bransjen og lange arbeidsdager. Sørlendingen Lina og trønderen Anine har havnet akkurat der de ønsket, som eiendomsmeglere i Oslo vest.

Publisert: 15.10.2020 kl 12:30

– Dette var et område vi begge var ivrige på å jobbe i Kundene vet hva de vil ha og har en god grunnleggende kunnskap når det kommer til eiendom. Vi får utfordret oss, noe som også lar oss vokse i yrket. Boligselgerne generelt blir mer og mer kvalitetsbevisste, og når vi møter deres forventninger, blir de fornøyde, forteller Anine.



I området Skøyen/Ullern har de merket en tydelig trend.

– Vi merker at det er veldig mange andregangskjøpere i dette området. Det vil si mennesker som flytter fra sin første bolig, og nå er på jakt etter et rekkehus, en enebolig eller en større leilighet. Markedsmessig er det også spennende om dagen; vi opplever mye aktivitet, forklarer Lina.

Til tross for at de begge er utenbys fra, har de tydelig god kunnskap om sine områder og klare mål.

Lina forteller videre at det muligens kunne vært en annerledes opplevelse å megle i deres hjembyer, men at de liker en utfordring.

– Oslo er ingen enkel by å starte opp i, det er mange om beinet. Men så lenge du leverer kvalitet og møter kundenes forventninger, har du et godt utgangspunkt. Det er som sagt et aktivt marked i Oslo, det omsettes mange boliger – noe som gir oss et godt vekstpotensial. Da er det også godt å ha en solid merkevare som EIE i ryggen.



Lina og Anine har et godt samspill, noe de også bruker på jobb.

– Vi liker å jobbe som et team, for da kan vi motivere hverandre og utvikle oss sammen forklarer Anine. I en bransje som stadig utvikler seg er det viktig at vi ligger i forkant.

– Det er lite vi gjør for oss selv, for vi opplever en god respons på å jobbe sammen. Vi drar på kundemøter sammen, holder visning sammen og er to hele veien i salgsprosessen.

– På denne måten får vi alltid kvalitetssikret hverandre, som igjen sørger for at kundene våre får den kvaliteten de fortjener og skal kunne forvente. Det hjelper når det kommer til det å være gode rådgivere, for både selger og kjøper. Som to merker vi at vi får mer tid til å faktisk være til stede i prosessen, slik at vi alltid ligger i forkant, poengterer Lina.

Ønsker du å ta en boligprat med Lina eller Anine? Ta gjerne kontakt dersom du ønsker tilbud på salg eller en gratis, uforpliktende verdivurdering.



Lina Møretrø

eiendomsmeglerfullmektig

tlf: 995 98 399

epost: LM@eie.no

Anine M. Aagesen

eiendomsmeglerfullmektig

tlf: 468 49 097

epost: ama@eie.no

