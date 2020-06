I splitter ny flerbrukshall på Ullern er Aker Topphåndball endelig i gang med fellestreningene etter Korona-krisen.

Publisert: 28.05.2020 kl 09:50

ULLERN: – Det er en veldig fin hall med fint gulv og fine treningsfasiliteter, så vi gleder oss til å komme ordentlig i gang her. Nå er det selvfølgelig tilpasninger i forhold til korona og de utfordringene det gir, sier trener Henrik Wilhelmsen.

– Her har vi fine fasiliteter med blant annet store møterom hvor vi kan ha videomøter og kjøkken som det gjør enklere med litt felles måltider i forbindelse med trening. Det gjør helheten veldig mye enklere, og så det gleder vi oss til å ta tak i når det blir lovlig i forhold til situasjonen, sier han.

Ullern Flerbrukshall har et bruksareal på 4000 kvadratmeter som ikke bare er etterlengtet for breddeidretten i området, men også som kamparena i Rema 1000-ligaen med muligheter for plass til 5-600 tilskuere.

– Vi har tro på at vi kan skape ordentlig bra arrangementer her og en helhetlig opplevelse for alle håndballinteresserte i Oslo. Her er det mange muligheter både før og etter kamp, sier Aker-treneren.



Da må hallen først og fremst bli godkjent for eliteserien, og Aker håper på svar i disse dager.

- Vi har hatt en veldig fin dialog med forbundet på det, så vi håper at vi får lov til det, sier Wilhelmsen.

Må følge flere retningslinjer

Aker hadde tirsdag kveld sin andre økt i sin nye hall, og den falt i smak.

– Den er veldig fin, endelig er den på plass. Vi skulle selvfølgelig hatt mer tribuneplass, men det ser jeg er i gang med å ordnes, sier Julie Aspelund Berg (27).



Hun er lykkelig over å endelig være gjenforent med lagvenninnene etter at all idrett og fellestreninger stoppet opp da Korona-viruset rammet Norge.

– Det føles som en evighet egentlig. Det er hyggelig å se jentene igjen og være tilbake, sier Aspelund Berg.

Men fortsatt blir håndballen litt halvveis som følge av retningslinjene for fellestreninger.

Fremdeles forsiktighet

Blant annet heter det at man skal holde en meter avstand, antall personer på ordinære treninger skal ikke overstige 20 personer, man kan bruke felles ball, og utstyr forutsatt at alle holder god håndhygiene, og vasker hender før og etter trening.

– Jeg tror vi må se på det som en annen type trening som gir andre muligheter. Vi får jo trent veldig bra fysisk, i tillegg får vi tid til mye individuell trening, skudd og forskjellig som blir nedprioritert i sesong ellers hvor det er mye kollektivt og samspill i laget. Så det er fint å få prioritert det nå i oppkjøringen, og så håper vi etter hvert at vi kan få litt mer kroppskontakt og dueller, sier Karoline Lund (20).

– Hvordan fikk du trent da alt stoppet opp?



– Jeg har hatt tilgang på bra med treningsutstyr og fått trent bra fysisk, kastet mye, terpet skudd, så jeg er veldig klar for å komme i gang igjen, forteller Lund.

– Solid arbeid

I år som i fjor skal Wilhelmsen lede Aker sammen med Vigdis Holmeset.

– Jeg synes vi er et veldig bra team som utfyller hverandre på en ordentlig god måte, sier Wilhelmsen.



De to trenerne er fornøyde med den jobben spillerne har lagt ned den siste tiden.

– Jeg synes vi ser friske ut som lag, og det er veldig gledelig å se. Jentene har stått på og gjort et solid arbeid. Men det er langt fra fysisk god form til å bli gode i det kollektive spillet i spillsituasjoner med kroppskontakt og alt som hører med, sier Wilhelmsen.

Etter planen skal Aker spille første seriekamp i begynnelsen av september.

– Jeg håper at sesongen kan starte så fort som mulig, men de har vel sagt at det skal gå fire uker etter sommeren hvis vi ikke får trent så mye håndballdueller nå, så kanskje det blir fire uker forsinket seriestart. Men det blir bare spekulasjoner, sier Karoline Lund.



