«Føles mer som mobbing enn smittevern»

Vestre Aker-jenta på 13 år får ikke være med på trening i Bærum fordi hun bor i Oslo. Samtidig er det greit for barn fra Bærum å trene i Oslo.

Publisert: 09.03.2021 kl 10:41

VESTRE AKER/BÆRUM: «All den tid det ikke er kjent smitte på skolen eller i nabolaget, så føles dette mer som mobbing enn smittevern». Slik er ordlyden i en melding fra en mor etter at det ble kjent av Bærum kommune nekter Oslo-barn å møte på trening.

Mange foreldre har de siste dagene reager på noen av tiltakene for barn og unge som er med på organisert idrett i Bærum kommune. Flere påpeker at tiltakene ikke står i forhold til reglene for alkoholservering, shopping og trening.

– Særlig når det resulterer i at barn og unge skyves utenfor, sier en mor til Akersposten.

Idretten skal være raus og inkluderende. Nedstengingen av samfunnet har vært og er vanskelig for mange barn. Fritidsaktiviteter fyller flere viktige funksjoner i deres liv. Idretten er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles.

Oppdaterte føringer fra Formannskapet i Bærum kommune sier at barn og unge under 20 år, som bor i Bærum, kan delta på organisert trening og organiserte fritidsaktiviteter innendørs og utendørs. Det er ikke er tillatt å reise til Bærum fra andre kommuner, for å delta på treninger eller fritidsaktiviteter.

Videre står det at det er ikke er forbudt å reise fra Bærum til andre kommuner.

«Kommer du på trening i dag?»

4. mars vedtok formannskapet endringer i lokal koronaforskrift. Meldingen får flere foreldre til å reagere, da flere Oslo barn, har blitt utestengt i ukesvis. Dette er ekstra vondt når barna mottar meldinger og bilder fra de andre barna, som spør «kommer du på trening i dag?»

Kommuneoverlegen i Bærum kommune har i et intervju med Budstikka fremholdt at dette kan fremstå urimelig, samtidig klarer ikke kommunen lage regler som er spesifikke nok. Han viser til at det er et høyere antall smittede barn og unge i Oslo, og at de derfor ser seg nødt til å innføre dette for å forhindre unødvendige reiser over kommunegrensen.

Parallelt med at Bærum utestenger Oslo-barn fra trening, valfarter Oslo-folk, med barna sine, til både Fornebusenteret, Sandvika Storsenter, kaféer, butikker og parker.

Ingen av foreldrene Akersposten har vært i kontakt med, opplever at Bærum kommune svarer godt for seg når de legitimerer utestengingen med at hensikten er at tiltakene skal være så kraftfulle at de virker.

Noen påpeker at tiltakene som iverksettes av Bærum kommune, virker tilfeldig.

En av de som reagerer på restriksjonene, er Therese Vincent Klemetsen. Dog påpeker hun at hun har stor respekt for den jobben politikere og helsemyndigheter står i. Hun har fulgt gjeldende smitteverns regler til enhver tid, uten å klage, før nå.

Hun mener det blir viktig å etterstrebe et grundigere hensyn når det kommer til barn. Det holder ikke med «grunnet smittevern» når barn blir holdt utenfor fellesskapet.

Ønsker bedre begrunnelse

– Jeg gruer meg til å fortelle åtte-åringen, igjen, at det ikke blir stupetreninger til uka, legger Klemetsen til.

Sønnen har vært utestengt fra trening i Bærum tidligere. Treningen startet opp igjen for et par uker siden, men nå er det nye restriksjoner igjen.

– Laget og stupe-vennene treffes og trener to ganger i uken. Det er dette jeg reagerer på. Utenforskapet. sier hun.

Klemetsen, som til daglig driver Brunkollen Turisthytte i Bærumsmarka, har ellers et godt samarbeid med flere i kommuneledelsen i Bærum.

– Med den informasjonen vi foreldre har nå, er jeg kritisk til regelverket, slik det rammer barna. Når de voksne stenger enkelte barn ute fra felleskapet, bør alle andre muligheter være vurdert, og de det angår bør få skikkelig forklaring på hvilke vurderinger som ligger til grunn. Hvis vi får noen gode forklaringer er det kanskje lettere å få en forståelse, sier Klemetsen.

Ulik praksis

Etter det Akersposten får opplyst, holder flere av Oslos nabokommuner åpent for trening selv om barna kommer fra Oslo. Ringerike, Lunner og Enebakk har ingen slike begrensninger, utover nasjonale og lokale tiltak.

Nittedal begrenser, som Bærum, Oslo-barn å delta på treninger og fritidsaktiviteter. Kun egne innbyggere innenfor kommunens grenser kan delta.

Både Lørenskog og Lillestrøm kommune fraråder innbyggerne å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter, men de har ingen restriksjoner som holder barn og unge fra Oslo utenfor. Utover dette anbefales det at idretts- og fritidsaktiviteter for aldersgruppen 16-19 år kun kan gjennomføres i grupper på maksimalt 10 personer, og slik at avstand på minimum 1 meter kan overholdes til enhver tid.

Nesodden kommune opplyser på sine hjemmesider at barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Fra og med 18. februar gjaldt de nasjonale smitteverntiltakene for Nordre Follo kommune. Kommunestyret vedtok ikke lokal smittevernforskrift. Det vil si at barn og unge under 20 år fra Oslo er velkommen til å drive med organiserte aktiviteter slik regjeringen har åpent for.

Men barn som bor på Røa, får ikke reise i fem minutter for å delta på ridning på Eiksmarka.

– Det er helt absurd, sier en annen foresatt til Akersposten.

De aller fleste er innom organisert idrett i løpet av oppveksten sin. For mange barn og unge spiller fritidsaktiviteter en helt avgjørende rolle. Derfor må vi evne å holde dem der.

– Litt ekstra provoserende er at det er fritt frem for Bærum-boere å krysse grensen for delta på organisert barneidrett i Oslo. I tillegg er Tryvann Vinterpark hyppig besøkt av bærumsbarn, sier den samme moren.

I Oslo er muligheter for trening og idrett svært begrenset. Men det er det åpent for organisert trening for barn og unge under 20 år. Det er ingen restriksjoner på at barn fra andre kommuner kan delta på organiserte aktiviteter i Oslo.

Akersposten har forsøkt å få tilsvar fra Bærum kommune, men uten å lykkes.